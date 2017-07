O mês de Janeiro de 2007 entrou para a história dos moradores do Bairro Águas Negras, município de Botuverá, cidade esta, vizinha à Brusque. No dia 05 daquele referido mês, uma forte enxurrada atingiu aquela localidade. Para se ter uma noção mais exata da dimensão deste evento climático extremo, um pequeno riacho que passa por aquele local subiu cerca de 7 metros acima de seu nível normal fato por sinal, além do ”EXTRAORDINÁRIO”, carregando consigo, tudo o que encontrava pela frente. Felizmente, não houve vítimas fatais nem sequer feridos, apenas danos materiais como a perda de um automóvel que foi levado pelas águas dentre outros prejuízos ocasionado por este sinistro acontecimento.

Após o ocorrido, uma bela paisagem se formou no meio da mata com as pedras que rolaram do alto da montanha do conhecido ”Morro do Barrão”. Atualmente ainda é possível ver as marcas que a natureza esculpiu!

Todas as fotos a seguir são de meu acervo: