Em todos estes anos que venho monitorando as condições do tempo aqui pela região de Brusque e já se vão mais de 30 anos diga-se de passagem, teve um período, até recente por sinal que me chamou atenção pelas altas temperaturas registradas, sendo entre 27/01/2014 a 13/02/2014. Foram 18 dias seguidos com valores máximos acima dos 36ºC. Um caldeirão sem trégua enfrentado na ocasião pelos brusquenses. Nessa luta contra o calor, me recordo da corrida desenfreada de muitas pessoas às lojas de nossa cidade na busca de aparelhos de ar condicionado, chegando ao ponto de faltar o produto no comércio. O agravante disso tudo foi a falta de chuvas, um cenário desértico em pleno Vale do Itajaí.

A mais alta temperatura se deu no dia 08/02 daquele ano, um sábado, quando minha estação fixada no Bairro Rio Branco registrou pico de 41,8ºC à sombra, marca esta não superada, pelo menos neste período monitorado com estações automáticas, iniciado por mim em 2012. Nos anos anteriores as medições eram feitas manualmente, com métodos não tão confiáveis, motivo pelo qual considero apenas a partir de 2012.

Naquele mesmo dia (08/02), por curiosidade, deixei um de meus equipamentos de medição diretamente exposto ao sol e o resultado foi este: 58,4ºC.

Para se ter uma ideia da dimensão dessa onda de calor, a média geral de temperatura daquele fevereiro foi nas alturas, ficou em 28,6ºC, outra marca recorde em nosso município. Até os ”adoradores” do calor clamavam pelo refresco que finalmente veio em 14/02 com a volta da chuva, foram 15,2 mm de precipitação com máxima naquele dia de 27,3ºC.

O calor até que continuou presente na nossa região no restante do mês, mas já não com tanta intensidade como verificado neste 18 dias citados acima. Um acontecimento climático de extrema natureza em Brusque, mais um, guardado nos meus arquivos!

Abaixo estão os registros deste evento extremo, dados diários bem como total mensal. Acompanhe na tabela: