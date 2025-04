O mês de abril começa mantendo a influência do calor, que marcou os últimos dias de março em Brusque e região, evidenciando uma condição de sensação térmica atípica para a época do ano.

Nesta terça-feira, 1, os termômetros prometem seguir elevados, refletindo um padrão mais próximo do verão do que propriamente do outono.

No entanto, ao longo da semana, o calor gradativamente dará espaço para mudanças mais significativas no comportamento climático na região brusquense.

Calor e risco de chuvas

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a permanência das temperaturas altas estará acompanhada de um aumento no risco das pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

Ainda que esta terça-feira tenha uma possibilidade reduzida de precipitação, o cenário muda a partir de quarta-feira, 2.

Nesse período, até sexta-feira, 4, as condições tendem a se tornar mais favoráveis para chuvas. Há, inclusive, potencial para trovoadas em alguns momentos, diz o especialista.

Contudo, aberturas de sol devem ocorrer, sobretudo no turno da manhã, trazendo uma variação perceptível ao cenário climático, explica.

Puchalski destaca que, antes da virada definitiva no tempo, Brusque e região poderão registrar temperaturas acima dos 30ºC, um indicativo da persistência do calor no Vale do Itajaí-Mirim.

Calor se despede

Porém, o padrão térmico promete mudar a partir de sexta-feira, quando uma massa de ar mais frio deve influenciar as condições dos termômetros.

Com essa transição, o fim de semana sinaliza noites frias em todo o Vale do Itajaí-Mirim, coincidindo com sábado, 6, e domingo, 7.

As madrugadas podem registrar mínimas próximas de 10ºC em Brusque, com valores ainda menores em cidades de maior altitude na região.

Esse resfriamento marca a chegada mais notável das características do outono em Brusque e região.

A partir disso, as tardes deixam de registrar calor, apresentando temperaturas mais amenas e agradáveis ao longo dos dias.

Monitoramento

Diante desse cenário de mudanças, o meteorologista recomenda o acompanhamento constante da previsão do tempo, pois novas atualizações dos modelos podem ajustar os detalhes dessa transição climática.

Puchalski reforça que seguirá monitorando as condições e trazendo informações relevantes conforme necessário.

Calor já na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho, remetendo abafamento.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

