O mês de agosto desponta nesta sexta-feira, 1, trazendo um amanhecer menos gelado para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim — sinal claro de recuo do frio mais intenso.

Após madrugadas tipicamente invernais, que marcaram o encerramento de julho, os termômetros indicam, agora, um cenário térmico menos extremo em toda a região.

Ao lado da diminuição do frio, o início de agosto também promete condições favoráveis para atividades ao ar livre.

Frio recua sem chuva

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, não há previsão de chuva para Brusque e municípios vizinhos entre esta sexta-feira e o sábado, 2.

O domingo, 3, tende a manter esse padrão de estabilidade ao longo do dia, embora haja expectativa de aumento da nebulosidade.

A possibilidade de chuva é considerada baixa, mas não está totalmente descartada — especialmente no período da noite, conforme ressalta Coutinho.

Frente fria à vista

Essa alteração gradativa nas condições meteorológicas, pois, será motivada pela aproximação de uma nova frente fria, que deve avançar sobre Santa Catarina no início da próxima semana.

De acordo com a Climaterra, os volumes de precipitação esperados não devem ser expressivos.

Mesmo assim, o especialista orienta cautela para quem depende de tempo firme em atividades externas, sobretudo em compromissos de média ou longa duração.

Em suma, se as projeções se confirmarem, o risco de chuva permanece baixo nos primeiros dias do mês, com aumento da umidade somente a partir do avanço da nova frente fria.

Agosto inicia sob recuo do frio

No que diz respeito às temperaturas, o recuo do frio mais rigoroso já foi perceptível neste primeiro amanhecer de agosto.

Em Brusque e cidades vizinhas, o dia começou acima de 10°C em alguns pontos monitorados — um contraste evidente em relação às madrugadas da reta final de julho, quando os termômetros chegaram a ficar abaixo dos 5 °C.

Durante o fim de semana, a projeção de Coutinho aponta para tardes agradáveis, com máximas oscilando entre 22 °C e 25 °C, dependendo da presença do sol.

Caso a nebulosidade se intensifique, os termômetros devem então variar entre 21 °C e 23 °C, explica o profissional.

Monitoramento

Por fim, Coutinho ressalta a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão do tempo.

Isso porque, segundo ele, as tendências — sobretudo as de médio e longo prazo — estão sujeitas a ajustes, à medida que os modelos meteorológicos são reprocessados com a incorporação de novos dados.

O frio da madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta sexta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

