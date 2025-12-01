A região de Brusque abre dezembro com previsão já definida para os dias que tendem a ser os mais propensos à chuva da primeira semana do novo mês.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pela Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, esta segunda-feira, 1, e a terça-feira, 2, devem concentrar os períodos de maior instabilidade.

Brusque no início da semana

Segundo a projeção do órgão, quem tem atividades externas programadas deve redobrar a atenção, já que a chuva pode ocorrer a qualquer momento nos dois primeiros dias da semana.

O especialista não descarta, inclusive, episódios de maior intensidade, incluindo risco de trovoadas.

Contudo, ele ressalta que não se trata de precipitações contínuas, pois alguns intervalos de melhoria podem ocorrer, ainda que breves, diante da predominância da cobertura de nuvens.

Brusque até sexta-feira

Para o restante da semana, Coutinho então projeta um cenário distinto para todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A partir de quarta-feira, 3, a possibilidade de chuva permanece, mas os momentos de tempo seco tendem a ser mais frequentes na região.

Caso haja precipitação, deverá ser pontual e isolada, influenciada pela umidade marítima responsável por ampliar a alternância de nuvens sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Em síntese, entre quarta-feira e sexta-feira, a expectativa é de maior estabilidade, diante de aberturas de sol mais frequentes.

Brusque e as temperaturas

O boletim também ressalta, pois, o comportamento das temperaturas e aponta ausência de calor intenso.

As mínimas noturnas podem ficar abaixo de 15°C em cidades de maior altitude, enquanto em Brusque e arredores devem variar entre 15°C e 18°C.

Para as tardes, a tendência é de máximas entre 25°C e 28°C. Caso os termômetros ultrapassem os 30°C até sexta-feira, será considerado um episódio isolado, não uma regra.

Monitoramento contínuo

Por fim, a Climaterra reforça que todas as informações têm como base as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

Coutinho recomenda acompanhar diariamente os boletins, já que as projeções estão sujeitas a ajustes conforme novas análises são incorporadas.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Cantata de Natal então emociona público e reforça tradição cultural da Unifebe

2. Brusque então registra palmito-içara com cinco cabeças e surpreende especialista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 22

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK