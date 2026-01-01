O Ano-Novo desponta diante da previsão do tempo indicando mudanças no comportamento atmosférico em Brusque e região, envolvendo tanto o cenário térmico quanto o regime de chuvas.

Depois de um fim de dezembro marcado por calor intenso e precipitações recorrentes — que chegaram a provocar sérios transtornos —, as projeções passam a sinalizar uma alteração gradual no padrão observado até então.

O boletim meteorológico elaborado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, aprofundando a síntese destacada, está disponível logo após o banner.

Recuo do calor à vista

*Boletim: Climaterra >>

O ano de 2026 desponta com indícios de mudança no comportamento atmosférico em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, tanto no que se refere ao padrão térmico quanto à dinâmica das chuvas observadas nos últimos dias de 2025.

Em linhas gerais, as projeções atuais sinalizam um enfraquecimento gradual do calor mais intenso a partir do primeiro fim de semana do ano.

As temperaturas máximas tendem a se manter abaixo dos 30°C já no domingo, condição que deve se prolongar nos dias seguintes, afastando, ao menos momentaneamente, os picos mais elevados registrados recentemente.

O aspecto que mais chama atenção, contudo, diz respeito ao comportamento das temperaturas noturnas.

A partir do dia 4 de janeiro, as madrugadas tendem a apresentar valores abaixo dos 17°C em Brusque e municípios da região, enquanto áreas de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim podem registrar mínimas ainda mais baixas, se aproximando de 10°C.

Caso essa tendência se confirme, o padrão térmico mais ameno das noites e madrugadas passa a se estabelecer de forma mais consistente.

Brusque e as chuvas

No que diz respeito às chuvas, a entrada de uma massa de ar com características mais frias indica uma redução no potencial para temporais intensos a partir da próxima semana.

Embora episódios pontuais de chuva fraca, como garoa ou precipitações isoladas, não possam ser descartados, o cenário de volumes elevados e transtornos associados tende a perder força, configurando uma trégua no regime mais severo observado até então.

Brusque no começo do ano

Antes dessa mudança mais ampla, entretanto, as atualizações mais recentes das projeções ainda apontam para condições instáveis nesta quinta-feira em Brusque e região.

Há possibilidade de novos episódios de chuva forte, ao mesmo tempo em que as temperaturas seguem com potencial para superar os 30°C, especialmente se houver maior presença do sol.

Nesse cenário, picos entre 32°C e 33°C não estão descartados, favorecendo a ocorrência de trovoadas típicas de verão, sobretudo entre a tarde e a noite.

Esse padrão de calor e instabilidade ainda tende a se repetir na sexta-feira, embora já com sinais graduais de transição.

A mudança mais perceptível deve ganhar força à medida que o sábado avançar, especialmente a partir do período noturno, consolidando o novo cenário previsto para o início da próxima semana.

Monitoramento constante

Por fim, este boletim foi elaborado com base nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos disponíveis.

Diante da natureza dinâmica da atmosfera, o acompanhamento diário da previsão do tempo segue sendo fundamental, uma vez que as projeções podem sofrer ajustes conforme novas informações são incorporadas.

O monitoramento, pois, permanece contínuo, com o objetivo de manter a população bem informada e adequadamente orientada.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quinta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

