O Ano-Novo desponta diante da previsão do tempo indicando mudanças no comportamento atmosférico em Brusque e região, envolvendo tanto o cenário térmico quanto o regime de chuvas.

Depois de um fim de dezembro marcado por calor intenso e precipitações recorrentes — que chegaram a provocar sérios transtornos —, as projeções passam a sinalizar uma alteração gradual no padrão observado até então.

O boletim meteorológico elaborado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, aprofundando a síntese destacada, está disponível logo após o banner.

Recuo do calor à vista 

*Boletim: Climaterra >>

O ano de 2026 desponta com indícios de mudança no comportamento atmosférico em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, tanto no que se refere ao padrão térmico quanto à dinâmica das chuvas observadas nos últimos dias de 2025.

Em linhas gerais, as projeções atuais sinalizam um enfraquecimento gradual do calor mais intenso a partir do primeiro fim de semana do ano.

As temperaturas máximas tendem a se manter abaixo dos 30°C já no domingo, condição que deve se prolongar nos dias seguintes, afastando, ao menos momentaneamente, os picos mais elevados registrados recentemente.

O aspecto que mais chama atenção, contudo, diz respeito ao comportamento das temperaturas noturnas.

A partir do dia 4 de janeiro, as madrugadas tendem a apresentar valores abaixo dos 17°C em Brusque e municípios da região, enquanto áreas de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim podem registrar mínimas ainda mais baixas, se aproximando de 10°C.

Caso essa tendência se confirme, o padrão térmico mais ameno das noites e madrugadas passa a se estabelecer de forma mais consistente.


A primeira manhã de 2026 então começando sob tempo instável em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque e as chuvas

No que diz respeito às chuvas, a entrada de uma massa de ar com características mais frias indica uma redução no potencial para temporais intensos a partir da próxima semana.

Embora episódios pontuais de chuva fraca, como garoa ou precipitações isoladas, não possam ser descartados, o cenário de volumes elevados e transtornos associados tende a perder força, configurando uma trégua no regime mais severo observado até então.


Primeira manhã de 2026 então começando úmida em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque no começo do ano

Antes dessa mudança mais ampla, entretanto, as atualizações mais recentes das projeções ainda apontam para condições instáveis nesta quinta-feira em Brusque e região.

Há possibilidade de novos episódios de chuva forte, ao mesmo tempo em que as temperaturas seguem com potencial para superar os 30°C, especialmente se houver maior presença do sol.

Nesse cenário, picos entre 32°C e 33°C não estão descartados, favorecendo a ocorrência de trovoadas típicas de verão, sobretudo entre a tarde e a noite.

Esse padrão de calor e instabilidade ainda tende a se repetir na sexta-feira, embora já com sinais graduais de transição.

A mudança mais perceptível deve ganhar força à medida que o sábado avançar, especialmente a partir do período noturno, consolidando o novo cenário previsto para o início da próxima semana.


O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Monitoramento constante

Por fim, este boletim foi elaborado com base nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos disponíveis.

Diante da natureza dinâmica da atmosfera, o acompanhamento diário da previsão do tempo segue sendo fundamental, uma vez que as projeções podem sofrer ajustes conforme novas informações são incorporadas.

O monitoramento, pois, permanece contínuo, com o objetivo de manter a população bem informada e adequadamente orientada.

*Com informações: Climaterra



O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

