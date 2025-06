A chuva, ausente nos últimos dias de maio, volta a ganhar espaço na previsão do tempo para Brusque com a chegada de junho, embora este domingo, 1, que marca o início do novo mês, ainda seja de tempo seco.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, as informações dos simuladores climáticos mais recentes sinalizam um aumento gradual da umidade, a partir da noite de segunda-feira, 2.

Esse processo, pois, deve marcar o começo de um período sob maior frequência de instabilidade sobre o Vale do Itajaí-Mirim, explica o profissional.

Chuva mais frequente

Ainda que não se espere chuva contínua, a tendência é de que a cobertura de nuvens se torne mais presente ao longo da semana, diminuindo as aberturas de sol, que ainda sinalizam predominar neste domingo.

Para quem planeja compromissos externos nos primeiros dez dias do mês, Puchalski recomenda atenção redobrada, principalmente em relação a atividades de média ou longa duração.

Isso porque, mesmo com períodos de tempo firme, há expectativa de que episódios de precipitação estejam mais presentes sobre Brusque e região, ainda que intercalados com momentos de melhorias.

Chuva e as temperaturas

Em relação às temperaturas, o meteorologista não está antecipando frio rigoroso. As tardes devem continuar amenas, enquanto as madrugadas tendem a seguir com frio moderado, explica.

Puchalski reforça a importância de acompanhar as atualizações da previsão de curto prazo, já que os modelos passam por ajustes constantes, conforme novas informações atmosféricas são processadas.

Segundo ele, o acompanhamento diário permite decisões mais seguras diante de um cenário climático que tende a oscilar, especialmente neste início de junho.

Assim, o mês começa com tempo firme, mas com a instabilidade se aproximando — e a chuva, que volta a figurar nas previsões, pode marcar uma nova etapa no comportamento do clima em Brusque.

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste domingo, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

