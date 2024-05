A previsão do tempo neste feriado do Dia do Trabalhador traz consigo uma expectativa animadora, conforme indicado pelos profissionais em meteorologia.

Isso porque, as condições prometem ser altamente favoráveis aos que planejam atividades ao ar livre, não só em Brusque, mas também nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Antecipa-se, inclusive, um dia marcado pelo calor, e se houver poucas nuvens permitindo aberturas prolongadas de sol, as temperaturas têm potencial para facilmente exceder os 30°C na região.

Quanto ao risco de chuva, os especialistas avaliam como muito baixo, sugerindo que o dia venha terminar seco, com maiores chances nesse sentido.

O meteorologista Leandro Puchalski compartilhou um boletim abordando a síntese mencionada anteriormente. Para mais detalhes, confira a nota exposta a seguir.

O tempo no feriado

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A previsão do tempo para este feriado de quarta-feira, Dia do Trabalhador, traz boas notícias para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, especialmente para aqueles que planejam atividades ao ar livre.

Os simuladores meteorológicos apontam para um cenário climático majoritariamente seco, então com chances quase nulas de chuva.

Na pior das hipóteses, poderão ocorrer precipitações isoladas, mais prováveis no fim da tarde ou à noite. De modo geral, a expectativa é que o dia se encerre com tempo seco predominante.

Destaca-se, como ponto relevante das condições meteorológicas, o calor atípico, a considerar esta época do ano.

Caso a região do Vale do Itajaí tenha uma menor quantidade de nuvens, permitindo aberturas mais prolongadas de sol, é possível que os termômetros ultrapassem facilmente os 30°C.

No entanto, essa condição está sujeita à variação de nuvens, podendo ocorrer uma maior ou menor nebulosidade.

O tempo depois do feriado

Prosseguindo com a previsão, direcionada à quinta-feira, espera-se que o tempo ainda permaneça predominantemente seco em Brusque e região durante a manhã.

No entanto, há indicações de que a chuva possa retornar ao Vale do Itajaí, porém, de forma mal distribuída e com maior probabilidade de acontecer no decorrer da tarde ou à noite.

Apesar disso, o abafamento tende a persistir na maior parte do dia, diante de picos acima dos 30ºC.

Porém, caso se confirme a intensificação gradativa da nebulosidade no período vespertino, é esperado que as temperaturas máximas também diminuam por conta disso.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Fotos e mais notícias após anúncios

É com grande satisfação que apresentamos aqueles que então apoiam e acreditam no trabalho do Blog do Ciro Groh.

São nossos patrocinadores, cujos nomes estão destacados nos logotipos abaixo, ansiosos pelo seu clique, para que você conheça os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Brusquense alcança topo das montanhas Dolomitas durante aventura de esqui na Itália

2. Guabiruba então preserva suas raízes com inauguração da Casa Scharf