A previsão do tempo nesta quinta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, aponta um cenário bastante favorável em Brusque e região, ideal para eventos e confraternizações ao ar livre.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, não há qualquer indicativo de chuva ao longo do dia, tornando o momento especialmente propício no que tange às práticas externas.

Esse comportamento de estabilidade, inclusive, pode servir de referência aos primeiros dias de maio, sugerindo um período sem variações bruscas no clima.

Tempo seco se mantém

Conforme explica o especialista, os modelos meteorológicos, analisados até o momento, apontam para a manutenção do tempo seco, pelo menos até a primeira semana do novo mês, com baixa ou nenhuma probabilidade de precipitação.

Segundo Puchalski, há possibilidade de Brusque atravessar esse período sem sequer registrar uma gota de chuva.

Ainda que o meteorologista não descarte por completo a ocorrência de alguma instabilidade isolada, como garoa ou chuvisco pontual — especialmente durante a madrugada —, ele reforça que, caso isso aconteça, os volumes devem ser irrisórios.

Dessa forma, qualquer precipitação tende a ser mínima e portanto, sem impacto significativo.

A se confirmar essa tendência para o início de maio, o sol promete, portanto, marcar presença, alternando momentos de maior nebulosidade com períodos de predomínio mais evidente.

Mudança do tempo

Os primeiros sinais de uma possível mudança no tempo, segundo Puchalski, surgem apenas entre os dias 8 e 10 de maio, quando os modelos começam a indicar o retorno da chuva de forma mais efetiva.

Essa instabilidade, no entanto, ainda depende de confirmação nos próximos dias.

Clima de outono

Em relação às temperaturas, não há previsão de entrada de massas de ar frio mais intensas que provoquem quedas acentuadas nos termômetros, explica o profissional.

Diante disso, as madrugadas devem seguir com clima ameno, podendo ser ligeiramente frias em cidades mais elevadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Já as tardes tendem a apresentar um leve aquecimento, com máximas variando entre 25°C e 28°C, mantendo, pois, certa estabilidade térmica durante o período.

Conclusão

Dessa forma, a previsão para esta quinta-feira pode ser considerada um modelo do que Brusque e região devem vivenciar nos primeiros dias de maio; ou seja, tempo seco, temperaturas agradáveis e céu parcialmente aberto.

Puchalski destaca, no entanto, a importância de acompanhar diariamente as atualizações meteorológicas, já que os modelos estão em constante ajuste conforme novos dados são processados.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores neste feriado.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores. Arraste para o lado >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 7

