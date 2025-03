O verão de 2025 segue deixando sua marca em Brusque e, segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o pior do calor ainda está por vir.

Após um fevereiro que entrou para a história da cidade como o mais quente dos últimos 11 anos, março começa sem trégua e já promete elevar ainda mais os termômetros, com a chegada da primeira onda oficial de calor da estação.

A propósito, na manhã deste sábado, 1, os moradores de Brusque despertaram sob um abafamento sufocante.

As temperaturas, logo ao amanhecer, oscilaram entre 22ºC e 24ºC, evidenciando uma madrugada abafada e sem alívio térmico.

Calor forte longe do fim

No entanto, segundo análises de Coutinho, o atual calor intenso está longe do fim e os próximos dias devem ser ainda mais desafiadores.

De acordo com a nota, Brusque pode registrar, pela primeira vez no ano, uma onda oficial de calor.

Essa condição é caracterizada por pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas acima dos 35ºC.

As projeções da Climaterra indicam que, entre o domingo, 2, e sexta-feira, 7, os termômetros devem superar esse patamar, intensificando o desconforto térmico e exigindo cuidados redobrados com a hidratação.

Critérios para uma onda de calor

Para ser oficialmente classificada como uma onda de calor, a persistência das altas temperaturas é um critério fundamental, explica Coutinho.

Ele ressalta que o fenômeno varia conforme a localização, pois cada região possui seu próprio microclima.

Enquanto em cidades da Serra catarinense, como São Joaquim, picos de 28ºC a 30ºC por vários dias ininterruptos já são suficientes para a caracterização do evento.

Porém, em Brusque e arredores, a marca dos 35ºC precisa ser ultrapassada de forma contínua, conforme as análises do profissional.

Além das temperaturas escaldantes, a umidade elevada deve agravar ainda mais a sensação térmica, tornando as noites e, principalmente, os dias ainda mais desafiadores, ressalta.

Diante desse cenário, Coutinho recomenda evitar a exposição ao sol nos horários mais críticos e optar por roupas leves para amenizar os impactos do calor extremo.

Calor e pouca chuva

No que diz respeito às chuvas, o início de março não deve trazer grandes volumes para Brusque e região, antecipa Coutinho.

As previsões indicam que, pelo menos até a próxima sexta-feira, as precipitações serão bastante irregulares, ocorrendo de forma isolada e sem abrangência significativa.

O sol seguirá predominante, ainda que diante da presença de variação das nuvens ao longo do período.

Diante desse panorama, a perspectiva da Climaterra sinaliza que o pior do verão ainda está por vir, a confirmar essa tendência mostrada pelos modelos climáticos para Brusque e região.

A sequência prevista de dias escaldantes, portanto, reforça a necessidade de atenção aos alertas meteorológicos, especialmente para grupos mais vulneráveis ao calor intenso.

Considerações finais

O acompanhamento contínuo das atualizações climáticas segue essencial, uma vez que os simuladores podem sofrer ajustes, conforme novos dados forem incorporados.

Enquanto isso, Brusque deve se preparar para enfrentar uma das fases mais rigorosas do verão, sob a manutenção das temperaturas elevadas e um período de escassez pluviométrica.

Esse cenário deve prolongar a sensação do desconforto térmico, conclui Coutinho.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Mais uma pauta relevante chega até você graças ao apoio dos parceiros comerciais ao Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e conheça seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Leia também:

1. Sensação de calor atinge 47°C e Brusque volta a suar nesta quarta-feira

2. Cena de cinema: casal de noivos então percorre a pé Botuverá e emociona a cidade

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã deste sábado iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK