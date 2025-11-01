Novembro começa mantendo, ao menos neste fim de semana, o padrão de temperaturas amenas já observado ao longo de outubro em Brusque e região — comportamento considerado inferior ao esperado para esta época do ano.

Com efeito, a previsão indica risco de chuva tanto para o sábado, 1, quanto para o domingo, 2, embora o sol possa surgir em meio a aberturas ocasionais.

A partir da segunda-feira, 3, o cenário térmico tende a mudar, com expectativa de aquecimento gradativo dos termômetros e possibilidade de marcas se aproximando dos 30°C em boa parte do Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque neste fim de semana

O primeiro fim de semana de novembro não deve registrar estabilidade climática plena em Brusque e nas demais cidades da região.

Conforme análise do meteorologista Leandro Puchalski, tanto o sábado quanto o domingo apresentam risco de chuva, especialmente no segundo dia do novo mês.

Nesse contexto, o sol pode até aparecer em determinados momentos, mas o tempo não deve se firmar completamente.

Por isso, quem planeja atividades ao ar livre — especialmente de média ou longa duração — deve acompanhar as atualizações meteorológicas.

Segundo Puchalski, o padrão atmosférico aponta variação de nebulosidade, com alternância entre céu encoberto, risco de chuva e curtos períodos de sol ao longo dos dois dias.

Temperaturas seguem contidas

As temperaturas previstas para este primeiro fim de semana do mês tendem a seguir o padrão ameno já observado no período anterior.

De acordo com o meteorologista, Brusque e região devem registrar máximas abaixo de 25 °C, patamar considerado inferior à média para o período de transição entre a primavera e o início do clima de verão.

Dessa forma, caso a marca seja superada, será por margem bastante discreta, observa o especialista.

Brusque com aquecimento à vista

A partir de segunda-feira, 3, o comportamento térmico tende a mudar de forma mais perceptível em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme destaca Puchalski, o sol deve aparecer com maior frequência, favorecendo elevação mais acentuada das temperaturas.

Nesse cenário, Brusque e outras cidades da região podem registrar máximas próximas de 30°C.

Com isso, o risco de chuva diminui, embora não esteja totalmente descartado, ressalta o meteorologista.

Primeira quinzena em Brusque

Ao avançar na análise para a primeira quinzena de novembro, Puchalski avalia que o cenário térmico em Brusque e região não indica períodos de calor contínuo.

Segundo ele, dias quentes até podem ocorrer, mas de forma pontual e com curta duração.

Assim, a predominância tende a ser de temperaturas abaixo da média esperada para a época do ano.

Com informações da previsão: Leandro Puchalski, meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

