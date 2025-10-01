O mês de outubro inicia com tendência de tempo predominantemente instável em Brusque, cenário que, segundo projeções meteorológicas, tende a se estender ao longo da primeira quinzena.

Após as trovoadas registradas entre a tarde e a noite de terça-feira, 30, esta quarta-feira, 1, amanheceu sem chuva no município.

Ainda assim, há possibilidade de novas ocorrências ao longo do dia, conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski. O sol, caso apareça, deverá se manifestar apenas de forma pontual, segundo o especialista.

O tempo no início de outubro

Nesse contexto, os próximos dias sinalizam continuidade da instabilidade, ao menos até sexta-feira, 3, em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A previsão, conforme reforça Puchalski, indica que os episódios de precipitação devem se manter recorrentes nesse período.

As temperaturas, por sua vez, tendem a permanecer dentro de um patamar agradável, com máximas que não devem superar os 25 °C de maneira expressiva.

De acordo com o meteorologista, essa estabilidade contribui para a sensação de conforto térmico, apesar da umidade presente.

Por consequência, quem planeja atividades ao ar livre até o fim da semana deve considerar a possibilidade de ocorrências de chuva, sobretudo entre quinta-feira, 2, e sexta-feira.

O especialista recomenda cautela para esses dias, em razão da previsão de acumulados mais significativos.

O tempo no fim de semana

No sábado, 4, o cenário meteorológico tende a apresentar maior estabilidade, prometendo assim favorecer as atividades externas.

Ainda segundo Puchalski, esse breve intervalo de tempo mais seco antecede uma mudança importante nas condições atmosféricas.

Como destaque, o domingo, 5, deve então marcar uma elevação mais expressiva por parte dos termômetros.

Isso porque o tempo firme previsto promete favorecer o incremento das temperaturas, que podem superar os 30 °C em Brusque e região, conforme projeta o meteorologista.

Com efeito, o calor então projetado indica anteceder a chegada de uma nova frente fria, prevista para o início da próxima semana, sinalizando então desencadear um novo episódio de instabilidade, segundo análise de Puchalski.

Chuvas frequentes

Por fim, o meteorologista projeta chuvas frequentes no quadro mais avançado de previsão para esta primeira quinzena de outubro em Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, reforçando o cenário de instabilidade que marca o início do mês.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. GALERIA – Clube de Brusque então vira cartão-postal com florada de ipês

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quarta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 13

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK