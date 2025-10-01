O mês de outubro inicia com tendência de tempo predominantemente instável em Brusque, cenário que, segundo projeções meteorológicas, tende a se estender ao longo da primeira quinzena.
Após as trovoadas registradas entre a tarde e a noite de terça-feira, 30, esta quarta-feira, 1, amanheceu sem chuva no município.
Ainda assim, há possibilidade de novas ocorrências ao longo do dia, conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski. O sol, caso apareça, deverá se manifestar apenas de forma pontual, segundo o especialista.
O tempo no início de outubro
Nesse contexto, os próximos dias sinalizam continuidade da instabilidade, ao menos até sexta-feira, 3, em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
A previsão, conforme reforça Puchalski, indica que os episódios de precipitação devem se manter recorrentes nesse período.
As temperaturas, por sua vez, tendem a permanecer dentro de um patamar agradável, com máximas que não devem superar os 25 °C de maneira expressiva.
De acordo com o meteorologista, essa estabilidade contribui para a sensação de conforto térmico, apesar da umidade presente.
Por consequência, quem planeja atividades ao ar livre até o fim da semana deve considerar a possibilidade de ocorrências de chuva, sobretudo entre quinta-feira, 2, e sexta-feira.
O especialista recomenda cautela para esses dias, em razão da previsão de acumulados mais significativos.
O tempo no fim de semana
No sábado, 4, o cenário meteorológico tende a apresentar maior estabilidade, prometendo assim favorecer as atividades externas.
Ainda segundo Puchalski, esse breve intervalo de tempo mais seco antecede uma mudança importante nas condições atmosféricas.
Como destaque, o domingo, 5, deve então marcar uma elevação mais expressiva por parte dos termômetros.
Isso porque o tempo firme previsto promete favorecer o incremento das temperaturas, que podem superar os 30 °C em Brusque e região, conforme projeta o meteorologista.
Com efeito, o calor então projetado indica anteceder a chegada de uma nova frente fria, prevista para o início da próxima semana, sinalizando então desencadear um novo episódio de instabilidade, segundo análise de Puchalski.
Chuvas frequentes
Por fim, o meteorologista projeta chuvas frequentes no quadro mais avançado de previsão para esta primeira quinzena de outubro em Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, reforçando o cenário de instabilidade que marca o início do mês.
Pauta segue após o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Veja também:
1. GALERIA – Clube de Brusque então vira cartão-postal com florada de ipês
2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas
O tempo na madrugada
Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.
Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.
A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.
A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Fotos dos leitores
Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.
Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quarta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.
Deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK