Setembro inicia em Brusque sob a influência persistente da umidade marítima, presente nos últimos dias e ainda determinante na configuração do tempo na região.

De acordo com o boletim da Climaterra, elaborado pelo especialista em previsões climáticas Ronaldo Coutinho, tanto esta segunda-feira, 1, quanto a terça-feira, 2, devem apresentar tempo variável, com alternância entre momentos de sol e períodos de instabilidade.

Nesse contexto, a possibilidade de chuva isolada permanece ao longo do dia, resultado típico da circulação de umidade vinda do oceano em direção ao continente.

Conforme a nota emitida, as temperaturas diurnas nesse início de mês tendem a manter um patamar térmico agradável, com máximas previstas entre 22°C e 25°C, dependendo da presença e duração das aberturas de sol.

Tempo seco na quarta-feira

A partir de quarta-feira, 3, o padrão atmosférico em Brusque e região indica então uma mudança gradual.

A previsão de Coutinho aponta para o tempo mais seco e aberturas mais consistentes de sol, favorecendo uma elevação nas temperaturas, que podem superar os 27°C.

Com efeito, essa tendência de aquecimento moderado se estende para a quinta-feira, 4, que deve começar com tempo firme em todo o Vale do Itajaí-Mirim, indica a Climaterra.

No entanto, ao longo do dia, a aproximação de uma frente fria deve marcar a transição da semana, trazendo chuva mais abrangente para toda a região brusquense.

Possível frio úmido

Diante da passagem da frente fria, a sexta-feira, 5, promete ser marcada por um retorno do frio úmido, explica Coutinho.

Por consequência, a queda nas temperaturas será perceptível, com sensação térmica baixa e necessidade de agasalhos ao longo do encerramento desta primeira semana de setembro.

Monitoramento do tempo

A Climaterra ressalta, pois, que os dados levam em conta as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

Coutinho reforça a importância de acompanhar a previsão diariamente, já que os cenários podem sofrer ajustes conforme novos elementos são incorporados às análises.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Para encerrar, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta segunda-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Deslise para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

