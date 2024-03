A empresa de apostas 1Win Brasil apareceu no mercado em 2016 e rapidamente ganhou popularidade entre os jogadores. Originalmente se chamava FirstBet, mas em 2018 a empresa mudou de nome e ganhou um novo nome.

Hoje, a plataforma oferece aos usuários a possibilidade de fazer apostas em eventos esportivos e esportes virtuais, jogos de cassino, caça-níqueis e muito mais. A 1Win é administrada pela MFI Investments Limited, uma empresa registrada no Chipre. A atividade é realizada com base em uma licença de jogo da ilha de Curaçao.

Site oficial

O site oficial da casa de apostas 1Win é decorado com bastante brilho: banners publicitários animados informam sobre bônus e torneios futuros, e blocos de jogos incentivam você a participar de jogos de azar. A interface parece acessível e compreensível. As apostas são feitas nas abas “ao vivo” e “linha”. Além disso, várias novas seções foram abertas, como TV bet e Live games. A funcionalidade completa da casa de apostas fica disponível após o registro no site oficial. Na parte inferior do site você também pode encontrar botões como:

FAQ;

Termos e Condições;

Aplicativo Mobile;

Bônus;

Licença.

Inscrição

As inscrições na loja de apostas 1Win são realizadas no site oficial ou através do aplicativo. O procedimento de criação de conta é assim:

Primeiro você precisa visitar o site oficial do 1Win.

No canto superior direito, clique no botão “Registrar”. Forneça informações pessoais, como nome, endereço de E-mail e número de telefone. Crie um nome de usuário e senha para o seu perfil. Marque a caixa “concordo com os Termos de uso”. Conclua o cadastro.

O serviço de segurança da casa de apostas está realizando uma verificação de identidade. Os apostadores devem fornecer os dados do passaporte, que confirmam a exatidão das informações inseridas.

Após o procedimento de registro, o usuário faz parte da casa de apostas 1Win e pode fazer apostas e jogar no cassino, enquanto recebe seus ganhos.

Apostas esportivas

A casa de apostas 1Win Brasil oferece muitas modalidades esportivas, incluindo futebol, hóquei, basquete e muitas outras. Existem mais de vinte tipos de apostas em cada esporte. No site, na lista de apostas disponíveis, o betterer poderá encontrar todas as direções populares, e até algumas apostas exclusivas.

A plataforma 1Win transmite 20000 eventos esportivos de mais de 30 destinos todos os meses, incluindo:

Vôlei;

Esportes;

Boxe;

Automobilismo;

Patinação artística e assim por diante.

A margem para apostas pré-jogo varia de 5,6% a 6,6%. Os valores podem variar de acordo com o status da competição. Nas apostas ao vivo, a margem será de cerca de 7% a 9%, já que a natureza do mercado exige um maior nível de chances.

A seção “Esportes” permite que você aposte em Dota 2, FIFA, Counter Strike e outras disciplinas populares de esportes. A aba “V-Sport” inclui uma série de esportes virtuais. Além das apostas esportivas tradicionais, a 1Win aceita apostas em:

Política;

O clima;

Eventos culturais;

Show business.

Coeficientes

Para muitos eventos populares, as chances de 1Win estão acima da média. Isso pode ser dito especialmente sobre eventos que despertam grande interesse entre os fãs de esportes, já que para eles o nível de margem pode ser de 3-4%. Quanto à margem média para esportes, é aproximadamente a seguinte:

Futebol. Torneios populares 3-4%, outras competições de futebol 7-8%;

Hóquei. Os jogos populares têm uma margem de 4-7%, o resto 8-10%;

Basquete. Jogos populares da NBA 5-6%, outras competições de basquete 7-10%;

Tênis. Torneios populares são 6-7%, o resto 8-10%.

Um nível suficientemente alto de coeficientes é uma razão significativa para a popularidade da casa de apostas 1 Win Brasil.

Jogos

A lista de fornecedores no cassino 1Win consiste em muitos estúdios diferentes. São empresas tão conhecidas como:

Jogo Pragmático;

Relax Gaming;

NetEnt;

Big Time Gaming e muitos outros.

Existem também milhares de slots online com mesas automáticas, casinos ao vivo e jogos de loteria, como bingo.

Existem muitos jogos no catálogo de entretenimento do 1win casino. Os desenvolvedores adicionaram variantes clássicas e formatos de poker não padronizados com rodadas de bônus. O entretenimento a seguir é o mais popular entre os usuários:

Poker;

Slots;

Roleta;

Video poker.

Todos os jogos apresentados pertencem à categoria RNG e foram obtidos dos principais fornecedores de software de jogos.

Slots

O site 1Win mostra uma boa categoria de slots de vídeo, com uma ampla lista de jogos dos quais os usuários podem escolher. Os Slots são agrupados por tipo para fornecer navegação de portfólio ultrarrápida e atrair a atenção com seus belos gráficos e recursos interessantes. A maioria dos slots suporta o modo de demonstração usando moeda virtual. Os primeiros slots que aparecem no site fazem sucesso no 1Win. Estes incluem:

Pegue o banco;

John Hunter e o Livro de Tut;

Kathmandu Gold;

Bushido Ways xNudge.

Slots com jackpots

Todos os jogos com jackpots progressivos são coletados em uma aba separada, o que simplifica bastante sua busca. A maioria deles são slots de diferentes fornecedores. Abaixo estão várias máquinas caça-níqueis com jackpots que todos definitivamente vão gostar:

Fortuna Divina;

Supreme Hot;

Gunslinger: Reloaded e outros.

Cassino Ao Vivo

A plataforma 1Win Brasil oferece aos jogadores mesas online lideradas por croupiers reais que trabalham em estúdios remotos. Esses tipos de jogos permitirão que você obtenha comunicação ao vivo, o que muitos não têm nas plataformas da Internet. O entretenimento mais popular no modo “AO VIVO” é:

Roleta;

Blackjack;

Bacará;

Poker.

Ofertas de bônus

Os programas de bônus são abertos para o usuário na conta pessoal do 1Win. Além dos bônus iniciais, a casa de apostas adicionou ofertas para clientes regulares. Na seção especial “promoções”, o cliente encontrará:

Um presente inicial. Um Bônus de até 500% está disponível para o jogador para os quatro primeiros depósitos na conta. Uma vez que a conta é ativada no sistema, basta que o jogador reabasteça consistentemente o saldo para aumentar o valor em 200%, 150%, 100% e 50%;

Bônus no Expresso. Quanto mais eventos o cliente adicionar ao cupom expresso, maior será a quantidade de aumento de 1 Win. Em caso de previsão bem sucedida de 11 eventos, o cliente receberá 15% do valor como recompensa. Não há necessidade de recuperar os fundos do presente, eles são imediatamente creditados na conta principal;

Restituição Financeira. Para os fãs de caça-níqueis, está disponível a opção de prêmio “Cashback”, que devolve parte dos recursos gastos em vídeo slots. O percentual varia de 5 a 25, dependendo do status da conta e do valor total dos depósitos.

Torneios

A lista de torneios atuais, regras de participação e outras nuances devem ser esclarecidas nas páginas do site dedicadas aos eventos. Na maioria das vezes, são torneios de caça-níqueis gratuitos. Eles podem ser realizados em máquinas caça-níqueis de determinados fornecedores ou em slots individuais.

Depósito e retirada de fundos

A segurança das transações e das informações pessoais do cliente é de suma importância para a 1Win. A plataforma utiliza tecnologia avançada de criptografia para garantir a proteção dos dados financeiros, proporcionando ao usuário um ambiente seguro de apostas.

A casa de apostas 1Win suporta vários métodos de pagamento, como:

Visa;

Mastercard;

Skrill;

Skrill 1-Tap;

Neteller;

MuchBetter;

PaySafeCard.

Além disso, o 1Win reconhece a disseminação de Criptomoedas e leva isso em consideração ao aceitar transações de bitcoin. Os limites mínimos para depósitos e saques são definidos baixos o suficiente e o tempo de processamento da transação é mínimo para garantir a satisfação do usuário.

Aplicativo móvel

1 win betting shop permite que você use sua funcionalidade em qualquer lugar e a qualquer hora, graças ao aplicativo móvel. Ele está disponível de forma absolutamente gratuita e não carrega o dispositivo móvel do betterer, pois possui baixos requisitos de sistema. Existe uma versão para smartphones Android e iOS. O aplicativo tem tudo igual ao do site oficial. Você pode jogar cassinos, pôquer e caça-níqueis nele. A plataforma oferece uma ampla gama de jogos e apostas esportivas. Ele também tem uma função para depositar e retirar fundos via e-wallets e cartões de crédito. Leia mais aqui: https://1win.net.br/.

Serviço De Apoio Ao Cliente

Os especialistas da casa de apostas 1Win Brasil ajudam tanto na solução de questões relacionadas a transações financeiras quanto em caso de problemas para fazer login em sua conta pessoal. Os recursos são apreciados por meio de: