Não é sempre que a nossa conversa semanal coincide com o Dia dos Namorados. Essa raridade deixa irresistível a ideia de trazer para cá uma lista selecionadíssima de casais hollywoodianos que ajudam a gente a manter a fé no amor “pretinho básico”, que não cai de moda em uma ou duas estações. Pelo menos por um dia… sejamos românticos!

A gente começa pelo nosso canal bônus, aí acima. O único formado por personagens. Um casal clichê das histórias de amor herdeiras de Romeu e Julieta: ela, a dama, moça de família. Ele, o vagabundo, malandrão das ruas. Unidos pelo destino, fazem, desde 1955, várias gerações se apaixonarem por eles. E por pratos de macarrão compartilhados.

Depois da perfeição da ficção, vamos aos casais reais. Da Hollywood clássica aos tempos modernos.

1. Katherine Hepburn e Spencer Tracy – Juntos, eles fizeram nove filmes. E tiveram uma história de amor secreto (nem tão secreto assim…), já que ele, católico, não admitia se separar da esposa. Ele morreu logo depois de terem filmado Adivinhe Quem Vem Para Jantar (de 1967). Ela nunca conseguiu assistir ao filme. Insira um suspiro aqui.

2. Clark Gable e Carole Lombard – O protagonista de E o Vento Levou casou com com a linda comediante em 1939. Em 1942, enquanto participava de uma turnê para angariar fundos para operações militares, ela morreu em um acidente de avião. Gable passou seis meses mergulhado na bebida e depois se alistou no exército.

3. Lauren Bacall e Humphrey Bogart – Ela tinha 19 anos quando contracenaram em Uma Aventura na Martinica. Ele, 26 anos mais velho, estava em seu terceiro casamento. Casaram-se depois de fazer mais um filme juntos, o super clássico noir The Big Sleep (À Beira do Abismo). Existe casal mais icônico do que eles?

4. Elizabeth Taylor e Richard Burton – Tem, é claro. Não existe melhor representação do amor em Hollywood do que Liz e Dick, com seu “recasamento”, suas separações, brigas escandalosas e ligação que sobreviveu aos casamentos posteriores – rendendo, infelizmente, uma coleção de filmes ruins que tentam contar sua história.

5. Goldie Hawn e Kurt Russell – Dando um pulinho no tempo… Minha amiga facebúquica Angela Barcelos lembrou deste casal discreto, que aparentemente prefere aparecer na mídia pelo trabalho do que por seu relacionamento. Juntos desde 1983, nunca se casaram oficialmente. Para quê?

6. Kyra Sedgwick e Kevin Bacon – Mais um casal discreto, que não colocam em risco a solidez do relacionamento se colocando sob holofotes. Estão juntos desde 1988.

7. Sarah Jessica Parker e Mathew Broderick – Não há como não se empolgar ao pensar que Ferris Bueller (o personagem principal de Curtindo A Vida Adoidado) e Carrie Bradshaw (a protagonista de Sex and the City) formam um sólido casal há 20 anos. É o casamento dos anos 80 com a virada de século! E… mais NY, impossível.

8. Mila Kunis e Ashton Kushter – Os dois atuaram na saudosa série That ’70s Show, entre 1998 e 2006. Mas foi depois de filmarem juntos Amizade Colorida (Friends with Benefits) que o ex de Demi Moore e a ex de Macaulay Culkin viraram um casal – um casal super midiático, evidentemente.

9. Felicity Huffman e William H. Macy – ocupando a vaga que foi por muito tempo de Susan Sarandon/Tim Robbins, eles fazem o estilo casal intelectual, sempre participando de projetos de qualidade e pairando acima da bobajada que a mídia ama. Impossível vê-los sem ter vontade de aplaudir. De pé.

10. Neil Patrick Harris e David Burtka – Não, não é uma questão de cota. Mas uma lista de casais que não inclui nada além de duplas brancas hetero, por mais diversificadas sejam as suas histórias, revela muito sobre Hollywood… mas também revela muito sobre o que a mídia nos fez ver e grudar em nossa memória emocional. Nada mais justo do que quebrar esse padrão… com um ator tão “a cara dos nossos tempos” como Neil Patrick Harris. E o também ator – e chef! – Daivd Burtka. Só pelas fotos que todo ano eles divulgam no Halloween, com seus dois filhos, é para amar muito o casal. E dissolver qualquer preconceito!

Listas melhores virão! Desta, ficaram de fora muitos casais que não poderiam ficar de fora, como Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, Annette Bening e Warren Beaty, Penelope Cruz e Javier Bardem, Jada Pinkket e Will Smith, Rachel Weiszс e o 007 Daniel Craig… sem falar nos divorciados, como Brangelina, os citados aí acima Susan Sarandon e Tim Robbins, Helena Bonham Carter e Tim Burton… Casais que se formam, fazem a alegria da mídia e depois formam outros casais. Faz parte. Dá até medo de incluir os mais recentes. Vai que se separem agora mesmo?

Em todo caso, para manter o clima, o Dia dos Namorados ganha com uma playlist toda romântica – sem ser brega – e variada, criada com a ajuda de um monte de amigos no Facebook. São quase cinco horas de música para você… amar, evidentemente!