 contrariar a mulher (importantíssimo!)

 deixar pra ir no mercado em pleno dia 24 de dezembro

 se deslocar para aeroportos, rodoviárias e afins

 se vestir de Papai Noel no Natal da família no calor do meio dia

 levar Kaiser na ceia da família e tomar Heineken dos outros

 fazer promessas furadas como contratar um personal em janeiro, tentar

emagrecer, parar de fumar e aquela tradicional “só vou beber no final de

semana”

 ficar doente e perder toda aquela comilança que tem no dia do nascimento do menino Jesus

 tentar fazer uma farofada com a família na região de Bombinhas e adjacências

 ir num encerramento daqueles gigantes no dia 23 de dezembro a noite e chegar em casa mais doido que o padre do balão

 errar a letra de Noite Feliz

“Se acabou-se”

Falando em Natal, o pisca-pisca é mais uma coisa que se acabou nas casas. Todo mundo tinha um, ou até vários, e hoje está cada vez mais raro. “Culpa da CELESC, Lauritx!” – voz do coisa lá!

Clima “terrível” de Natal

Você já passou pelo centro da cidade por esses dias? Nem parece que falta um mês para o Natal, não é mesmo? Você também reparou nisso, assim como eu? O nosso centro da cidade hoje é triste, sem vida, com um monte de lojas de bugigangas. Não tem uma decoração de Natal, nada. Infelizmente, mais uma coisa que se perdeu ao longo dos anos.

Fica ligado!

Esse golpe que estão aplicando no Instagram que a pessoa está se mudando e precisa vender todas as coisas que tem em casa, já está mais manjado que aquele teste de fidelidade do João Kléber, né gente? Até porque será que não dá pro cara se mudar e levar as coisas junto? Até o celular eles botam pra vender e cai uma galera de patos no golpe! Fiquem atentos. É simples, se você conhece a pessoa que está anunciando, pede pra ela te mandar um áudio pra você saber que é ela mesma que está vendendo. Mas se for a voz dela, então pode comprar mesmo, porque a coisa tá feia e precisamos ajudar!

Não tem erro

Essa semana voltando do Balneário Perequê na BR-101, encostei atrás de um caminhão e estava escrito na porta do baú “Quem pisa nos outros tropeça na vida”. Olha, acho que não existe uma frase mais perfeita do que essa para explicar o que acontece com aqueles PNC que a gente encontra ao longo da vida. É tiro e queda!

O dom da fala

Daqui a alguns dias será comemorado o Dia da Fonoaudióloga. Nessa época do ano, em que a turma tem encerramentos dos mais diversos todos os dias, e que as conversas entre os casais geralmente diminuem 74,5%, é um profissional mais do que essencial. É como diz um amigo meu: “Minha mulher não está mais falando comigo, acho que preciso contratar uma fono…” Pois é.

Coisas que sempre acontecem no final do ano

– Show do Roberto Carlos na Globo

– Reconciliação de parentes

– Briga de parentes

– Confusão nas provas do ENEM

É amanhã

A FlaBrusque, uma das cinco primeiras embaixadas reconhecidas pelo Flamengo no Brasil e a maior embaixada do Flamengo na região sul do país, estará realizando amanhã, na sua sede, uma grande festa (COM INGRESSOS JÁ ESGOTADOS) para os rubro-negros poderem acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo x Palmeiras. Sempre respeitando a tudo e a todos, seguem aqui algumas informações importantes sobre o evento:

• NÃO HÁ MAIS INGRESSOS A VENDA, NÃO INSISTA!!!

• Não haverá NADA na rua em frente a FlaBrusque, NÃO HAVERÁ TELÃO em nenhum lugar do evento!

• O evento ocorrerá dentro da sede da FlaBrusque, se você não tiver ingresso, não terá nenhum acesso para assistir ao jogo.

• Além de segurança privada, a Polícia Militar e a GTB estarão no local, por isso evite chegar dirigindo alcoolizado.

• IMPORTANTE: Obrigatório o uso de vestimentas do FLAMENGO será proibida a entrada de quem não esteja utilizando!

• É expressamente PROIBIDO o uso de fogos de artifício.

• Menores de 18 anos entrada somente com a presença de um responsável.

• Não será permitido estacionar na esquina da Rua do Centenário (ambos os lados) haverá um isolamento da GTB e PM.

Ópio do povo

Poxa Lauritx, mas vocês só pensam em futebol, o Brasil tá uma droga, o STF daquele jeito, Congresso Nacional é uma vala, dólar alto, corrupção pra tudo quanto é lado, enfim, vocês são uns alienados… Olha amigo, o futebol por mais que as pessoas achem que não, é o maior aglutinador de pessoas de tudo quanto é lado que existe. Na hora do jogo estão juntos brancos e pretos, pobres e ricos, esquerdas e direitas, santos e ladrões, o dono da fábrica e o porteiro, o machão e o gay, a dona de casa e a quenga, enfim, nessas duas horas todos são iguais e nada é parecido em nenhum outro esporte ou coisa que o valha. Nada é mais democrático no planeta! Nessas horas você só pensa no jogo! Por isso é tão apaixonante! Tem gente que torce para político… desses sim, eu tenho pena!

Sabedoria Butecular

“Prefiro pescar onde tem pouco peixe do que trabalhar onde tem bastante serviço.”

– frase do indiano Mal Andro, extraída do seu best-seller de auto-ajuda, sucesso mundial de vendas