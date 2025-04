Esta quinta-feira, 10, promete ser marcada por instabilidade atmosférica em Brusque e região, sob a influência direta da umidade marítima que avança do oceano em direção ao Vale do Itajaí-Mirim.

A atuação desse sistema tende a comprometer os planos de quem pretende realizar atividades ao ar livre, exigindo atenção redobrada.

Brusque na quinta-feira

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, essa umidade proveniente do mar tende favorecer a formação de muitas nuvens, resultando assim em variações repentinas no tempo.

Ainda que o dia não deva registrar chuva contínua, momentos de melhoria, inclusive com aparições breves do sol, não estão descartados.

No entanto, o especialista reforça que a possibilidade de chuva permanece presente ao longo de todo o dia, especialmente em forma de pancadas isoladas.

A maior parte das precipitações tende a ser de fraca intensidade, mas o meteorologista alerta para o risco de eventos localizados mais intensos, sobretudo entre o fim da tarde e a madrugada de sexta-feira, 11.

“Não custa manter a vigilância”, frisa o profissional, ao lembrar que alguns episódios podem gerar transtornos pontuais.

Brusque e as temperaturas

As temperaturas, segundo Puchalski, seguem um padrão típico de outono. Sua previsão indica máximas agradáveis entre 24°C e 26°C em Brusque e cidades vizinhas, mantendo o conforto térmico durante esta quinta-feira.

O meteorologista explica ainda que todas as estimativas são baseadas nas mais recentes atualizações dos simuladores atmosféricos.

Esses modelos, inclusive, passam por revisões frequentes à medida que novas informações são incorporadas.

O especialista garante que o monitoramento segue constante e que novas projeções serão divulgadas sempre que necessário.

Diante desse cenário, a recomendação é clara: quem precisa sair de casa por períodos prolongados deve se planejar, levando em conta as mudanças que a umidade marítima pode trazer ao longo desta quinta-feira em toda a faixa leste de Santa Catarina.

Mais notícias após anúncios

O Blog de Ciro Groh, em colaboração com seus parceiros comerciais, traz até você mais uma pauta relevante.

Descubra quem apoia esta missão clicando então nos banners abaixo. Entre em contato e explore os incríveis produtos e serviços disponíveis.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque entre história, fé e natureza: explore então a encantadora Cascata da Santa

2. Brusque e seu paraíso dos marrecos: conheça então a propriedade que abriga 12 mil aves

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela, pois, um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quinta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK