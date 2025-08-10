O frio voltou a se impor com vigor em Brusque no amanhecer deste domingo, 10, Dia dos Pais, ao trazer de volta temperaturas dignas das madrugadas mais severas do inverno.

Com efeito, por volta de 7h05, os termômetros registraram 4,5°C no bairro Limeira Alta — marca que não apenas evidenciou a força da estação, como também reafirmou seu protagonismo em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Como consequência, quem precisou sair cedo encontrou ruas envoltas por um ar gelado, cenário que levou moradores a recorrerem a casacos pesados, toucas e cachecóis.

Frio continua

Em continuidade ao panorama climático, o meteorologista Leandro Puchalski destaca que a atual condição térmica não é pontual.

Dessa forma, o frio sinaliza seguir firme sobre o Vale do Itajaí-Mirim nas próximas madrugadas, mantendo o padrão severo que tem marcado os últimos dias.

Segundo o meteorologista, tanto na segunda-feira, 11, quanto na terça-feira, 12, as mínimas devem repetir os índices registrados neste domingo — ou até declinar ainda mais — aprofundando o cenário típico de um inverno rigoroso.

Tardes amenas

Por outro lado, mesmo com a presença do sol e o predomínio do tempo seco, o avanço das horas não deve trazer aquecimento significativo para Brusque e região.

Entre domingo e terça-feira, as máximas diurnas até podem superar os 20°C em determinados períodos, mas sem configurar uma mudança significativa no padrão térmico.

O clima, portanto, deve permanecer ameno, em sintonia com as características típicas do auge da estação, explica o profissional.

Domingo e o frio noturno

Para este domingo, a expectativa é de sol entre poucas nuvens, mas com novo declínio térmico acentuado ao cair da noite, antecipa Puchalski.

Diante dessa expectativa, Brusque e região devem se preparar para mais uma madrugada marcada pelo frio rigoroso.

Monitoramento

O meteorologista reforça, pois, a importância de acompanhar diariamente os boletins da previsão do tempo.

Afinal, os modelos passam por atualizações constantes à medida que novas informações são incorporadas, o que pode alterar as previsões ao longo dos dias, conclui.

Números do frio

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste domingo despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 18

