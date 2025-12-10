Um dia após Brusque registrar chuva persistente, com acumulados acima de 50 mm, esta quarta-feira, 10, começou diante de um cenário distinto, embora ainda sob influência do ciclone extratropical que atuou sobre a região na véspera.

Agora posicionado sobre o oceano, na altura da costa do Rio Grande do Sul, o sistema tende a seguir exercendo influência sobre Santa Catarina, com reflexos também no Vale do Itajaí-Mirim.

Ventos em Brusque

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, a presença do ciclone sobre o mar sinaliza favorecer a ocorrência de rajadas que podem, de forma pontual, superar 50 km/h ao longo do dia.

O especialista enfatiza que o vento não deve permanecer contínuo, pois os episódios mais intensos tendem a se manifestar de forma pontual, alternando períodos de menor atividade.

Brusque e o risco de chuva

Ainda conforme Scheuer, embora a manhã tenha começado com aberturas de sol em Brusque e região, não há garantia de tempo firme durante todo o período.

A possibilidade de chuva permanece presente, ainda que em volumes muito inferiores aos registrados na terça-feira, quando as precipitações se mantiveram constantes e volumosas.

Nesse contexto, o meteorologista reforça que o comportamento do tempo exige atenção de quem planeja atividades externas, sobretudo aquelas de média e longa duração.

Sua previsão indica variação de nebulosidade com momentos de instabilidade, o que pode alterar as condições ao longo do dia tanto em Brusque quanto nos demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque e as temperaturas

Com relação às temperaturas, Scheuer antecipa valores próximos de 30°C, dependendo da quantidade de nuvens ao longo do período.

“A eventual presença de sol ao longo do dia pode favorecer a elevação das temperaturas; porém, a forte variação de nuvens tende a limitar esse aquecimento”, explica.

Monitoramento constante

Por fim, Scheuer destaca que as projeções meteorológicas permanecem sujeitas a ajustes conforme novos dados são atualizados.

Ele recomenda o acompanhamento frequente da previsão ao longo desta quarta-feira, reforçando que seguirá monitorando o comportamento do ciclone e seus reflexos sobre o tempo em Brusque e região.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Casa Atlântica então ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quarta-feira, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 21

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 13

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK