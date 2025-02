Tweet no Twitter

Fevereiro avança para o seu décimo dia, e o calor se impõe como o grande protagonista deste início de mês em Brusque e nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

A sensação de desconforto tem sido a maior queixa, tornando cada dia um verdadeiro desafio para os moradores da região.

O abafamento, persistente e implacável, tem transformado simples atividades do cotidiano em provas de resistência.

Aumento do calor

No entanto, se a situação já parece extrema, as projeções meteorológicas indicam que o pior ainda está por vir.

Os termômetros tendem a registrar marcas ainda mais elevadas nos próximos dias, prometendo temperaturas que podem superar qualquer outro registro deste verão.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, o renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, traz uma análise detalhada sobre o que esperar, ainda, deste evento de calor.

Seu boletim, repleto de informações esclarecedoras, pode ser então conferido, na íntegra, logo após a imagem a seguir.

O calor nesta segunda-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim meteorológico, trazendo informações cruciais sobre as condições do tempo projetadas para Brusque e região nesta segunda-feira.

O calor se faz presente desde as primeiras horas do dia, tornando a manhã já aquecida.

No entanto, é à tarde que os termômetros atingem seus picos, com temperaturas que podem variar entre 32°C e 36°C.

Apesar deste forte aquecimento, o risco de trovoadas permanece praticamente inexistente, criando um cenário ideal para atividades ao ar livre sem preocupações.

Calor no decorrer da semana

À medida que avançamos pela semana, o calor se destaca como um elemento constante e intenso em todo o estado catarinense.

Se as previsões se confirmarem, os moradores de Brusque e o Vale do Itajaí-Mirim como um todo enfrentarão os dias mais quentes do verão até o momento.

Os termômetros prometem ultrapassar os 35ºC, podendo atingir picos de 36ºC a 38ºC, intensificando ainda mais a sensação de desconforto.

Entre terça e quarta-feira, o calor alcançará seu ápice, tornando esse intervalo o mais escaldante da estação até agora.

No entanto, isso não significa que os demais dias serão amenos, pelo contrário, a tendência de temperaturas elevadas permanece firme ao longo da semana.

Chuvas

Quanto ao padrão de chuvas, as projeções indicam um período mais seco até terça-feira, com predomínio do tempo firme.

Contudo, a partir de quarta-feira, a instabilidade volta a ganhar espaço, trazendo novamente as clássicas pancadas de verão, que podem se intensificar na segunda metade da semana.

Alguns desses episódios poderão ser fortes, com possibilidade de temporais isolados, especialmente no período da tarde e da noite.

Já a partir de quinta-feira, embora o calor continue presente, os extremos acima de 35ºC tendem a dar uma leve trégua.

Ainda assim, a sensação de abafamento e as temperaturas elevadas seguirão como protagonistas do cenário meteorológico.

Monitoramento

Vale sempre ressaltar que todas as projeções climáticas estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

Seguiremos acompanhando cada atualização e trazendo informações precisas sempre que necessário, garantindo que você esteja bem informado sobre as nuances do tempo nos próximos dias.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 11

