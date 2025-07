Após um início de julho marcado por madrugadas geladas, sobretudo na primeira semana, o frio mais intenso começa a dar sinais de trégua em Brusque, e como reflexo disso, o amanhecer desta quinta-feira, 10, já apresentou essa mudança no padrão térmico.

As temperaturas mínimas oscilaram entre 10°C e 12°C, representando assim uma elevação em comparação aos primeiros dias do mês — período em que os termômetros frequentemente amanheciam abaixo dos 10°C.

Trégua no frio intenso

A tendência, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, é de que o frio mais intenso comece a perder força, sobretudo nas madrugadas, nesta sequência de julho.

Esse comportamento deve ser observado não apenas em Brusque, mas também em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com temperaturas noturnas gradualmente mais elevadas à medida que a primeira quinzena se aproxima do fim.

De acordo com o especialista, já há indicativos de mínimas acima dos 13°C em alguns pontos da região no próximo fim de semana.

Durante as tardes, o padrão térmico tende a se manter agradável, com máximas ultrapassando os 20°C de forma mais ampla, explica.

O frio na segunda quinzena

Embora os modelos atuais não apontem, por ora, a chegada imediata de uma nova massa de ar polar, Puchalski destaca que a segunda metade de julho segue sob observação, já que novas incursões de ar frio não podem ser descartadas.

“Não é hora de guardar os casacos. Este inverno ainda pode trazer novos episódios de frio, mas precisamos acompanhar a evolução dos dados nos próximos dias”, destaca o meteorologista.

Ele ressalta que as projeções ainda estão sendo atualizadas constantemente, e reforça a importância de acompanhar a previsão diária com base nas leituras mais recentes dos modelos meteorológicos.

Pouca chuva à vista

Em relação às chuvas, o cenário aponta para estabilidade. A previsão indica possibilidade de precipitações isoladas, porém sem volumes expressivos até o fim do mês, conforme avaliação do meteorologista.

Com isso, a tendência é de continuidade de um período com escassez pluviométrica em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

O meteorologista reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias, já que os dados utilizados em seus boletins têm por base as leituras mais recentes dos principais modelos meteorológicos.

“Seguimos monitorando todas as movimentações atmosféricas e atualizando as informações sempre que necessário”, conclui Puchalski.

O frio na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

