O amanhecer desta terça-feira, 10, trouxe de volta o rigor do frio em Brusque. Com temperaturas abaixo dos 10 °C em diversos bairros, a cidade despertou sob um cenário típico de inverno.

Diante da baixa sensação térmica, os moradores, que precisaram sair cedo de casa, recorreram novamente aos casacos e cachecóis para enfrentar o começo do dia.

A menor marca no município foi então registrada por volta das 7h no bairro Santa Luzia, onde os termômetros indicaram apenas 9 °C.

Pelo Vale do Itajaí-Mirim, o frio foi ainda mais intenso. Na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, os índices mínimos chegaram aos 4 °C, reforçando o cenário invernal deste mês de junho.

Frio se intensifica

De acordo com o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, as baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias, especialmente durante as madrugadas.

A tendência, segundo ele, é de que o frio se intensifique ao longo da semana, mantendo os casacos e cachecóis como peças indispensáveis na rotina dos brusquenses.

Entre as madrugadas de quarta-feira, 11, e quinta-feira, 12, os termômetros, inclusive, podem se aproximar dos 5 °C em Brusque.

Em áreas rurais, afastadas do centro urbano, Coutinho não descarta a ocorrência de uma leve geada.

Durante as tardes, as temperaturas devem seguir amenas, sem ultrapassar significativamente a marca dos 20 °C, mesmo com o sol aparecendo entre nuvens, acrescenta o especialista.

Frio seco

A previsão da Climaterra indica tempo seco até, pelo menos, sábado, 14, prometendo assim favorecer as atividades ao ar livre na cidade e região.

Já para o domingo, 15, Coutinho antecipa a possibilidade de retorno da chuva, embora ainda sem uma definição precisa, o que requer acompanhamento, por se tratar de uma projeção mais avançada.

Até lá, o frio deve continuar sendo o protagonista das manhãs e noites em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

O especialista reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo, já que os modelos meteorológicos estão em constante ajuste à medida que novos dados são incorporados.

Logo após os anúncios, confira as temperaturas mínimas registradas nesta terça-feira em Brusque e em outras cidades da região.

O frio da madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta terça-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

