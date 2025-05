Após Brusque registrar 33 °C na tarde de sexta-feira, 9, a cidade encerrou a semana sob forte calor e em meio a um cenário de estiagem que já se estendia por 28 dias.

Contudo, a chegada de uma frente fria durante a noite mudou os rumos do tempo no município.

O sistema trouxe o retorno da chuva, mas em baixos volumes, diante de todos os bairros registrando acumulados abaixo de 10 mm.

Porém, sua influência será sentida de forma mais expressiva nas temperaturas ao longo deste fim de semana.

Brusque no sábado

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, embora a chuva tenha sido tímida, a passagem da frente fria sinaliza o retorno do padrão climático típico do outono.

Neste sábado, 10, o tempo volta a ficar seco em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, já diante de uma sensação térmica mais amena.

As temperaturas, que na sexta-feira ultrapassaram os 30 °C, não devem repetir o mesmo desempenho. A expectativa é de máximas entre 26 e 27 °C durante a tarde, com queda mais acentuada à noite.

Brusque no Dia das Mães

O reflexo mais evidente da mudança, no entanto, deve ser sentido no domingo, Dia das Mães.

A previsão do especialista indica um amanhecer com valores abaixo dos 15 °C, podendo se aproximar dos 10 °C em alguns bairros de Brusque e região.

Conforme sua nota, durante o dia, o clima tende a seguir estável, com sol entre nuvens e temperaturas que não devem ultrapassar os 25 °C. Para muitos, será o momento de voltar a tirar os agasalhos do armário, explica.

Temperaturas em declínio

Puchalski destaca que o cenário térmico para o fim de semana, portanto, representa uma transição nas temperaturas, após uma sexta-feira de calor que atingiu 33°C em Brusque.

Ainda assim, ele reforça que todas as projeções estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados forem incorporados aos modelos meteorológicos.

Brusque e região na madrugada

Com a mudança no padrão climático, o foco agora se volta para os dados de monitoramento térmico e pluviométrico, registrados em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela a seguir apresenta, de forma detalhada, as temperaturas mínimas observadas ao amanhecer deste sábado em diversos pontos da região, destacadas em vermelho.

Além disso, também estão disponíveis os volumes de chuva acumulados entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado, identificados em azul.

Confira a seguir os dados completos da apuração a seguir.

Fotos dos leitores

