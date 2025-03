Após um período de intenso calor em fevereiro e início de março, os moradores de Brusque iniciam esta semana sob um cenário térmico completamente diferente.

O forte abafamento, que até então castigava o município e toda a região, foi abruptamente interrompido no domingo, 9, com a chegada de uma frente fria.

Embora essa mudança não tenha, de fato, trazido uma queda significativa nas temperaturas, ela marcou, de maneira evidente, o fim da intensa onda de calor.

Temporal põe fim ao calor

A transição foi acompanhada por um forte temporal no fim da tarde de domingo, ocasionando inúmeros transtornos a muitos brusquenses, provocando alagamentos em ruas e residências.

O volume de chuva registrado variou significativamente entre diferentes pontos da cidade e do Vale do Itajaí-Mirim.

Enquanto alguns locais tiveram índices relativamente baixos, outros, como o bairro Tomaz Coelho, registraram acumulados próximos a 120 mm em um curto intervalo de tempo.

A relação completa dos volumes de precipitação pode ser conferida abaixo.

Números da chuva

Menos calor na semana

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, Brusque e região terão uma semana mais amena em comparação com os dias anteriores.

As temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 30°C, proporcionando um alívio térmico, já perceptível nesta segunda-feira, 10.

Menos calor e mais chuva

A nota emitida pelo profissional também indica um aumento na frequência das chuvas, especialmente na quarta-feira, 12, quando as precipitações devem ser mais expressivas.

Nos demais dias, o especialista não descarta a possibilidade de pancadas ocasionais, mas, de forma geral, o período será aproveitável para atividades ao ar livre.

Além disso, a nebulosidade deve ser mais intensa ao longo da semana, limitando períodos prolongados de sol.

As noites e madrugadas, por sua vez, tendem a apresentar temperaturas mais agradáveis, com mínimas abaixo dos 20°C em diversas cidades no Vale do Itajaí-Mirim, explica.

Portanto, para aqueles que têm planos externos, a recomendação de Puchalski é acompanhar as atualizações meteorológicas e estar atento às possíveis mudanças.

Ele ressalta que todas as previsões meteorológicas, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos de análise.

O profissional reforça o compromisso de monitoramento contínuo, garantindo informações atualizadas sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

