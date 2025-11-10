A nova semana em Brusque começou diante do sol despontando no horizonte desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 10, sinalizando tempo seco para o início dos dias úteis.

Nesse contexto, o clima favorável às práticas externas deve predominar até, pelo menos, a quarta-feira, 12, quando sinais de mudança começam a surgir.

Com efeito, uma frente fria deve avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, prometendo trazer umidade para a região brusquense entre quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, encerrando o período de estabilidade atmosférica.

O tempo até quarta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Começamos este boletim trazendo ótimas notícias aos moradores de Brusque e região, especialmente àqueles com atividades externas programadas para os primeiros dias da semana.

Essa previsão se justifica pelo fato de que as expectativas indicam estabilidade atmosférica predominante, com presença de sol e ausência de instabilidades relevantes até, pelo menos, a quarta-feira.

Portanto, ao longo desse intervalo de três dias, prevemos condições favoráveis para atividades ao ar livre, com tempo firme predominando e ausência de instabilidades significativas, sinalizando tempo calmo.

Contudo, não descartamos por completo a possibilidade de garoa ocasional, especialmente entre as noites e madrugadas em pontos isolados.

Mudança no tempo

Porém, à medida que nos aproximamos da segunda metade da semana, o cenário meteorológico sinaliza uma mudança gradual.

Entre a quinta-feira e a sexta-feira, prevemos um aumento na cobertura de nuvens sobre Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Essa mudança se justifica pelos modelos meteorológicos, que indicam a passagem de uma frente fria sobre a região, criando condições para chuva a qualquer hora.

Ainda que não se trate de um período de precipitação contínua, o tempo instável deve predominar, exigindo, assim, vigilância aos compromissos externos programados.

Temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, antecipamos um padrão típico de primavera. Diante disso, as madrugadas tendem a seguir amenas para esta época do ano, com mínimas oscilando entre 10 e 18°C, conforme a altitude de cada município do Vale.

As tardes, por sua vez, devem registrar máximas entre 25 e 28°C, sem representar um aquecimento expressivo, embora a primavera já sinalize a transição gradual para o clima de verão.

Adicionalmente, reforçamos que o tempo firme observado no início da semana não deve se estender até o fim dela.

A virada climática está no radar e merece acompanhamento, sobretudo a partir da quinta-feira, quando a instabilidade volta a ganhar força sobre Brusque e região.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta segunda-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

