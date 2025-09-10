Após uma sequência de dias marcados por chuva constante, céu em tons de cinza e pouca incidência de sol, Brusque irá entrar em uma nova fase climática a partir desta quarta-feira, 10.

Nesse contexto, o tempo seco promete se prolongar pelo menos até o fim de semana, já sinalizando o clima típico da primavera — com maior amplitude térmica, marcada por madrugadas frias e tardes agradáveis.

Para saber todos os detalhes sobre essa mudança no comportamento atmosférico de Brusque, confira a análise divulgada pela Climaterra, assinada pelo especialista do órgão, Ronaldo Coutinho.

O boletim completo está disponível logo após a foto.

Tempo seco retorna a Brusque

Boletim: Climaterra >>

Este boletim inicia trazendo boas notícias aos moradores de Brusque e região, afetados pelas chuvas constantes nos primeiros nove dias de setembro.

Com a virada prevista a partir desta quarta-feira, atividades externas e serviços que dependem de tempo seco — como a secagem de roupas — poderão ser retomados ou colocados em dia.

Essa mudança ocorre em função da previsão de estabilidade atmosférica em todo o Vale do Itajaí Mirim, com tendência de se prolongar, pelo menos, até o fim de semana.

Entre esta quarta-feira e domingo, portanto, o sol deve aparecer, tendo seu brilho intercalado por variações de nuvens. O risco de chuva, nesse período, é considerado praticamente nulo.

Ainda assim, há possibilidade de instabilidade isolada no domingo, em razão da umidade vinda do mar. No entanto, esses dados são preliminares e ainda é cedo para uma avaliação definitiva.

Clima de primavera em Brusque

Em relação ao comportamento dos termômetros, já se observa um padrão que remete ao clima típico da primavera.

Na prática, isso se traduz em madrugadas frias, com temperaturas que podem ficar abaixo dos 10 °C em diversos pontos monitorados.

Por outro lado, as tardes devem apresentar um padrão térmico mais agradável, com máximas previstas entre 22 °C e 23 °C, favorecendo atividades ao ar livre.

Em resumo, o cenário meteorológico atual é favorável para práticas externas e serviços que exigem tempo firme, com validade a partir desta quarta-feira para Brusque e região.

Monitoramento constante

Ressaltamos, por fim, que os dados apresentados neste boletim têm como base as últimas atualizações dos modelos atmosféricos.

Diante disso, é fundamental acompanhar a previsão diariamente, uma vez que as projeções podem sofrer alterações conforme novas informações forem incorporadas.

A situação seguirá sendo monitorada, com atualizações pertinentes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição desta quarta-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, cortesia da participação dos leitores da página; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

