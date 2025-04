A sexta-feira, 11, iniciou sob a presença da chuva em Brusque. Assim, quem precisou sair de casa logo cedo e enfrentar deslocamentos ao ar livre, encontrou no guarda-chuva uma peça indispensável para lidar com a umidade.

Inclusive, durante a madrugada, os volumes acumulados na cidade apresentaram marcas representativas, com registros que ultrapassaram os 40 mm em alguns pontos monitorados.

Apesar do início da manhã chuvoso, a previsão aponta para uma melhora gradativa ainda nesta sexta-feira ao longo do dia.

Chuva diminui

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a tendência para Brusque e região é de que o sol volte a aparecer ainda nesta sexta-feira, sobretudo a partir da tarde, ainda que intercalado por variação de nuvens.

Porém, a condição atmosférica, embora em transição, promete seguir sendo influenciada pela umidade vinda do mar, o que mantém a possibilidade de eventos de precipitação isolada até a noite desta sexta-feira, explica o profissional.

Fim de semana

A boa notícia é que o fim de semana sinaliza ser mais estável. Puchalski destaca que, tanto no sábado, 12, quanto no domingo, 13, as aberturas de sol devem predominar na região de Brusque, favorecendo atividades ao ar livre.

Ainda assim, o meteorologista ressalta que o risco de chuva não está completamente descartado, especialmente no período noturno.

Durante o dia, no entanto, a previsão indica um cenário mais seco, com menor probabilidade de instabilidade.

Conforme Puchalski, as temperaturas tendem a seguir um padrão típico de outono, diante de madrugadas amenas e tardes ligeiramente aquecidas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os termômetros devem oscilar entre 16°C e 20°C nas primeiras horas do dia, enquanto as máximas apontam uma variação de 24°C e 28°C no período da tarde.

Monitoramento

Por fim, o meteorologista recomenda atenção às atualizações diárias da previsão, já que mudanças nos modelos meteorológicos podem alterar o cenário a curto prazo.

Ele garante que continuará monitorando as condições para fornecer informações precisas sempre que necessário.

Volumes de chuva após anúncios

A chuva da madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na chuva, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A análise também revela volumes pluviométricos significativos registrados no período entre meia-noite e amanhecer, principalmente em Brusque, onde os acumulados atingiram até 42,2 mm no bairro Santa Luzia.

Os demais índices podem ser consultados nos campos destacados em azul, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O levantamento destaca que, nas cidades do Alto Vale, houve registros de menor concentração de chuvas. Confira a relação completa abaixo.

