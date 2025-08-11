O amanhecer desta segunda-feira, 11, manteve o rigor do inverno em Brusque, com temperaturas que chegaram a 6°C em alguns bairros, exigindo o uso de casacos, toucas e cachecóis.

O cenário se repetiu em diversas cidades do Vale do Itajaí-Mirim, onde quem precisou sair cedo enfrentou o frio intenso, sobretudo nos deslocamentos ao ar livre.

O quadro dá sequência a um fim de semana gelado, com madrugadas de sábado, 9, e domingo, 10, marcadas por temperaturas entre 4°C e 6°C.

Agora, entre os moradores, permanece a dúvida sobre até quando o frio mais intenso vai durar.

Frio noturno segue em Brusque

De acordo com o boletim emitido pela Climaterra, sob a análise do especialista Ronaldo Coutinho, as madrugadas frias devem persistir ao longo da semana, com valores abaixo dos 10°C até sexta-feira, 15.

Com efeito, a diferença estará nas tardes, que sinalizam apresentar uma elevação gradativa, diante dos termômetros ultrapassando os 20°C em Brusque e região.

Apesar disso, Coutinho sublinha que não há previsão de aquecimento expressivo.

Segundo ele, as roupas mais pesadas continuarão sendo indispensáveis no período noturno, mas, durante as tardes, o clima tende a ser mais agradável, permitindo trajes mais leves.

Brusque e a chuva

Em relação à expectativa de chuva, o especialista explica que a semana será predominantemente seca em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina na quinta-feira, 14, mas com fraca intensidade.

“Caso haja precipitação, não são esperados volumes significativos, podendo até mesmo não chover”, ressalta o profissional.

Com o afastamento do sistema, a sexta-feira deverá marcar o retorno do tempo firme em Brusque e região.

Por fim, Coutinho reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a alterações, conforme novas informações são incorporadas.

Pauta segue após apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque se rende à fé em missa com padre Elinton Costa

2. Mandioca de 49 kg é então colhida em Brusque e surpreende agricultor

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK