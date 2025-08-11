O amanhecer desta segunda-feira, 11, manteve o rigor do inverno em Brusque, com temperaturas que chegaram a 6°C em alguns bairros, exigindo o uso de casacos, toucas e cachecóis.
O cenário se repetiu em diversas cidades do Vale do Itajaí-Mirim, onde quem precisou sair cedo enfrentou o frio intenso, sobretudo nos deslocamentos ao ar livre.
O quadro dá sequência a um fim de semana gelado, com madrugadas de sábado, 9, e domingo, 10, marcadas por temperaturas entre 4°C e 6°C.
Agora, entre os moradores, permanece a dúvida sobre até quando o frio mais intenso vai durar.
Frio noturno segue em Brusque
De acordo com o boletim emitido pela Climaterra, sob a análise do especialista Ronaldo Coutinho, as madrugadas frias devem persistir ao longo da semana, com valores abaixo dos 10°C até sexta-feira, 15.
Com efeito, a diferença estará nas tardes, que sinalizam apresentar uma elevação gradativa, diante dos termômetros ultrapassando os 20°C em Brusque e região.
Apesar disso, Coutinho sublinha que não há previsão de aquecimento expressivo.
Segundo ele, as roupas mais pesadas continuarão sendo indispensáveis no período noturno, mas, durante as tardes, o clima tende a ser mais agradável, permitindo trajes mais leves.
Brusque e a chuva
Em relação à expectativa de chuva, o especialista explica que a semana será predominantemente seca em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina na quinta-feira, 14, mas com fraca intensidade.
“Caso haja precipitação, não são esperados volumes significativos, podendo até mesmo não chover”, ressalta o profissional.
Com o afastamento do sistema, a sexta-feira deverá marcar o retorno do tempo firme em Brusque e região.
Por fim, Coutinho reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a alterações, conforme novas informações são incorporadas.
Brusque e região na madrugada
Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.
Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.
A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.
As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
