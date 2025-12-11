Após os efeitos do ciclone extratropical terem atingido Brusque na terça-feira, 9, com chuva persistente, e na quarta-feira, 10, diante de rajadas acima de 50 km/h, esta quinta-feira, 11, promete apresentar um cenário de maior estabilidade atmosférica.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o sistema ventoso tende a se afastar em direção ao alto-mar, reduzindo sua influência sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, Puchalski observa que ainda pode haver rajadas no período da manhã, sobretudo nos pontos mais expostos da região.

No entanto, conforme destaca o profissional, a partir da tarde o tema ciclone tende a deixar de representar preocupação, encerrando seu impacto direto sobre Brusque.

De acordo com Puchalski, as condições atmosféricas desta quinta-feira tendem a ser amplamente favoráveis às atividades ao ar livre.

Assim, o sol sinaliza aparecer e até predominar entre poucas nuvens ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas para patamares que podem superar os 30°C.

Brusque e a volta da chuva

Contudo, Puchalski sublinha que essa estabilidade não deve se prolongar muito.

Conforme explica, a chuva pode retornar à região de Brusque já na sexta-feira, 12, entre o fim da tarde e o decorrer da noite, caso as projeções atuais se confirmem.

Ainda segundo o meteorologista, a instabilidade promete ganhar força no sábado, 13, quando há possibilidade de precipitações a qualquer momento, exigindo planejamento mais cauteloso para atividades ao ar livre.

Monitoramento em Brusque

Por fim, Puchalski reforça que, embora esta quinta-feira deva apresentar condições estáveis, o avanço de uma nova área de instabilidade deve alterar novamente o cenário meteorológico a partir da noite de sexta-feira.

O profissional destaca que todas as projeções permanecem sujeitas a ajustes constantes, à medida que novos dados são incorporados aos modelos.

Ele orienta a população a acompanhar as atualizações diárias, garantindo melhor respaldo para o planejamento, sobretudo às práticas externas.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

