Os moradores de Brusque e região, que vêm atravessando um fevereiro marcado pelo calor intenso, devem se preparar para um novo pico de temperatura nesta terça-feira, 11.

As previsões apontam para índices acima dos 35°C em diversos municípios situados no Vale do Itajaí-Mirim, intensificando ainda mais a sensação de desconforto térmico.

Apesar desse aumento expressivo, apresentado por parte dos termômetros, as condições meteorológicas não sinalizam para a formação de trovoadas no decorrer do período.

No entanto, essa estabilidade atmosférica já tem data para terminar.

A partir de quarta-feira, 12, as pancadas de chuva típicas de verão tendem a retornar, sobretudo do meio da tarde em direção à noite.

Para esclarecer melhor o cenário à vista e trazer informações detalhadas sobre a previsão, o meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim com análises precisas.

O conteúdo completo da nota emitida pelo especialista pode ser conferido logo após a foto a seguir.

O calor da terça-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Os moradores de Brusque e região devem se preparar para dias marcados pelo calor extremo.

Nesta terça-feira, as temperaturas prometem atingir picos acima dos 35°C, intensificando ainda mais a sensação de desconforto térmico.

Apesar desse aquecimento expressivo, a possibilidade de pancadas de chuva é praticamente nula, salvo por algum episódio isolado, típico desta época do ano, no auge do verão.

Assim, o período deve transcorrer predominantemente seco, com o sol intercalado por momentos de maior nebulosidade ao longo de todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Portanto, para quem planeja atividades ao ar livre, o cenário se mostra favorável, uma vez que não há indícios de instabilidade.

O calor, no entanto, exige atenção redobrada com a hidratação e a proteção solar.

Calor e o retorno das trovoadas.

O panorama para a quarta-feira indica a continuidade das altas temperaturas, mas com uma diferença à vista: o risco de temporais retorna a Brusque e às cidades vizinhas.

Os primeiros sinais de instabilidade surgem entre o fim da tarde e o início da noite, quando os modelos meteorológicos apontam condições propícias para formação de nuvens carregadas.

Antes disso, o sol seguirá predominando, alternando com momentos sob a presença de nuvens, contribuindo assim para uma sensação térmica ainda mais elevada.

Em algumas cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim, os termômetros podem se aproximar dos 40°C.

Recuo do calor mais forte.

Na segunda metade da semana, o calor promete persistir, mas com tendência a apresentar leve redução.

As máximas devem oscilar entre 30°C e 34°C, ainda mantendo um padrão térmico de abafamento.

Na quinta-feira, o sol continua aparecendo entre nuvens, e o risco de pancadas de chuva se concentra principalmente entre a tarde e a noite, quando a instabilidade ganha força.

Já na sexta-feira, o tempo tende a ficar um pouco mais instável em Brusque e região. A presença de uma maior cobertura de nuvens pode dificultar aberturas mais prolongadas de sol.

Além disso, o risco de trovoadas deixa de se restringir ao período vespertino, podendo ocorrer a qualquer momento do dia.

Considerações finais.

Seguimos acompanhando as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos e reforçamos que toda previsão está sujeita a ajustes conforme novos dados forem incorporados aos simuladores.

Permanecemos atentos para trazer informações precisas e detalhadas, sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

