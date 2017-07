Registramos com pesar os falecimentos de:

PEDRO MACHADO, 68

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha.

JOÃO BATISTA DA SILVA, 80

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Será sepultado hoje no cemitério Parque da Saudade, às 16h. Casado, deixa sete filhos e sete netos.

NILO SCHLINDWEIN, 71

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guabiruba Sul. Será sepultado hoje, no cemitério Guabiruba Sul, às 15h. Casado, deixa três filhos e cinco netos.