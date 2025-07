Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta sexta-feira, 11, podem esperar por condições climáticas amplamente favoráveis para realizá-las.

A previsão aponta ausência de chuva e presença do sol entre nuvens, cenário que indica uma atmosfera mais estável e temperaturas agradáveis.

Brusque no fim de semana

Essa tendência, segundo a diretora de meteorologia da Defesa Civil de Blumenau, Tatiane Martins, deve se manter durante o fim de semana, embora com algumas ressalvas.

De acordo com a especialista, tanto o sábado, 12, quanto o domingo, 13, sinalizam um padrão de tempo firme na maior parte do dia.

No entanto, a presença de umidade vinda do oceano — transportada por ventos que atingem o Vale do Itajaí — pode influenciar o comportamento do tempo, especialmente no período noturno.

“O sistema de umidade marítima tende a limitar aberturas mais amplas de sol, sobretudo no domingo. Esse padrão pode gerar chuviscos isolados, com maior probabilidade entre a madrugada e as primeiras horas da manhã”, explica Tatiane.

Enquanto isso, no período diurno de ambos os dias, deve haver presença do sol, mesmo que entre variações de nebulosidade.

Frio recua em Brusque

Com relação às temperaturas, a tendência é de que o frio perca força gradualmente em Brusque e região, destaca então a profissional da Defesa Civil.

As madrugadas já devem registrar mínimas mais elevadas, com valores que podem superar os 13°C ou 14°C, chegando a exceder os 15°C em algumas áreas da região brusquense.

Já durante o decorrer das tardes, a tendência é de manutenção de um cenário térmico agradável, com máximas superando os 20°C com certa folga.

Monitoramento

Tatiane finaliza destacando a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes constantes, conforme novos dados são incorporados.

“Seguimos monitorando e emitindo as informações sempre que necessário, com base na evolução dos cenários meteorológicos”, complementa.

Matéria segue após anúncios

Antes de seguir, o Blog do Ciro Groh faz uma pausa para agradecer aos patrocinadores que ajudaram esta matéria a chegar até você.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e então descubra o que eles têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Drone então mostra o que os olhos ao solo não viram em Brusque

2. Praças então ganham vida em Brusque com sabores, cultura e alegria

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta sexta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, arrastando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK