Registramos com pesar os falecimentos de:

ELVIRA MARIA SCHIOCCHET, 94

Faleceu na residencia, localizada no bairro Maluche. Foi sepultada no cemitério do centro de Timbó. Viúva, deixa seis filhos, vários netos e bisnetos.

ERROL RICARDO LICKFELD, 73

Faleceu na residência, no bairro São Luiz. Foi sepultado no cemitério Luterano de Blumenau. Casado, deixa um filho e um neto.

IVANIR KRANKEL, 77

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Foi sepultada no cemitério São José, em Blumenau. Viúva, deixa oito filhos, 22 netos e 8 bisnetos.

JOÃO HERMES DA CRUZ, 78

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa sete filhos, muitos netos e bisnetos.

OLAVO IRENO DA SILVA, 76

Faleceu na residência, localizada no bairro Zantão. Foi sepultado no cemitério Ribeirão do Ouro. Viúvo, deixa dois filhos, oito netos e dois bisnetos.