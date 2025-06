O amanhecer desta quarta-feira, 11, foi marcado pelo frio e trouxe um cenário típico de inverno ao Vale do Itajaí-Mirim, embora a intensidade das temperaturas tenha variado bastante entre as cidades.

Em alguns pontos da região, os termômetros se aproximaram de 0°C, favorecendo assim a formação de geada, especialmente nas áreas mais elevadas.

O destaque ficou com o município de Vidal Ramos, onde moradores da comunidade de Fazenda Rio Bonito despertaram sob o valor de apenas 1,4°C.

O frio intenso transformou a paisagem: uma fina camada de gelo cobriu então a vegetação, criando cenários típicos das manhãs mais geladas do ano.

Contrastes do frio

Enquanto isso, em Brusque, os termômetros não desceram da marca dos 10°C. As mínimas oscilaram entre 10°C e 12°C nas primeiras horas do dia.

Situação semelhante foi registrada em cidades vizinhas como Guabiruba e Botuverá, onde as temperaturas também seguiram essa tendência, permanecendo em patamares pouco abaixo dos 12°C.

Um dos fatores que contribuiu para amenizar a queda térmica mais acentuada em Brusque e arredores foi a presença de nebulosidade no fim da madrugada.

Essa cobertura de nuvens atuou como uma espécie de “tampa térmica”, impedindo o resfriamento mais intenso da atmosfera em camadas mais próximas ao solo.

Apesar das diferenças térmicas entre os municípios, o frio foi sentido em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Inclusive, a quarta-feira começou sem registro de chuva, diante do tempo seco predominando em todas as cidades monitoradas.

Números do frio

As informações completas, com os dados das temperaturas mínimas pontuadas em cada local descrito em anexo, podem ser conferidas na tabela abaixo.

Os valores, em vermelho, indicam as menores marcas registradas, enquanto os campos em azul sinalizam ausência de precipitação entre a meia-noite e as primeiras horas do dia.

*Após os anúncios, confira a previsão completa do tempo para os próximos dias.

Previsão

Frio continua

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o frio deve continuar predominando em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim na sequência desta semana, especialmente durante as madrugadas.

A quinta-feira, 12, inclusive, sinaliza repetir o mesmo padrão térmico observado nesta quarta-feira, exigindo, mais uma vez, o uso de agasalhos reforçados por parte de quem precisa sair de casa nas primeiras horas da manhã.

O especialista destaca que, até pelo menos sexta-feira, 13, as temperaturas durante a tarde prometem se manter amenas, raramente ultrapassando os 20°C a 22°C, mesmo com a presença do sol em boa parte do período.

Condições do tempo

Para aqueles que têm atividades ao ar livre, Puchalski informa que o risco de chuva é muito baixo até o fim da semana.

Ainda assim, ele faz uma ressalva: a umidade vinda do mar tende a potencializar a formação de nebulosidade variável.

Por isso, em determinados momentos, essa condição pode provocar eventual garoa ou chuviscos isolados — sobretudo quando a cobertura de nuvens se intensificar.

Porém, caso ocorram, os episódios serão pontuais e passageiros.

Monitoramento

O meteorologista reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo.

Isso porque os modelos meteorológicos estão em constante mudança, à medida que novos dados são incorporados.

Puchalski afirma que seguirá monitorando de perto as condições atmosféricas e trará informações atualizadas, sempre que necessário.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quarta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado; arraste para o lado e veja.

