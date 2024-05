Com a aproximação do fim de semana, fortes chuvas voltaram a atingir algumas áreas do Rio Grande do Sul, já prejudicadas por episódios de enchentes anteriores.

A previsão então indica que o mau tempo deve continuar, pelo menos, até domingo, 12, afetando diversas regiões do estado gaúcho.

Diante dessas condições climáticas adversas, muitos leitores têm buscado nossa coluna, preocupados com a possibilidade de que o sistema responsável pelas intensas precipitações no Rio Grande do Sul, também possa afetar Brusque neste sábado.

Para abordar este tema, consultamos um especialista renomado em meteorologia. Ronaldo Coutinho, da Climaterra, respondeu prontamente ao nosso convite e nos forneceu informações encorajadoras sobre as previsões meteorológicas.

As expectativas são positivas para as condições climáticas em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí, tanto para este sábado, 11, quanto para o restante do fim de semana.

Os moradores de Brusque e das áreas vizinhas podem aguardar por boas notícias.

Fique atento e acompanhe o boletim fornecido pelo profissional a seguir para mais detalhes.

Fim de semana e o risco de chuvas

*Boletim: Climaterra >>

Para os moradores de Brusque e cidades do entorno, que estão em alerta devido às chuvas no Rio Grande do Sul, temos notícias encorajadoras no que tange todo o Vale do Itajaí.

Não há motivo para preocupação, pois espera-se que o tempo permaneça estável na região, tanto neste sábado quanto no domingo, Dia das Mães.

De maneira geral, o fim de semana deve ser marcado pela presença do sol entre variação de nuvens.

Embora não seja prudente eliminar completamente o risco de chuvas, qualquer precipitação, que eventualmente possa ocorrer, tende a ser muito isolada e pontual.

As condições climáticas, portanto, devem favorecer as práticas externas.

Há, inclusive, previsão de um aquecimento moderado, com temperaturas máximas variando entre 27 e 28°C, não descartando a possibilidade de se aproximarem dos 30°C.

*Com informações: Climaterra

As chuvas da madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram apenas registradas ocorrências de chuvas leves em alguns pontos isolados do Alto Vale do Itajaí, durante esse intervalo entre meia-noite e primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

