Neste domingo especial de Dia das Mães, o amanhecer em Brusque foi marcado por temperaturas mais baixas, trazendo consigo os traços do inverno que se aproxima.

Embora o frio não tenha sido rigoroso, o cenário já impôs um clima remetendo à nova estação — especialmente se comparado à última sexta-feira, 9, quando os termômetros chegaram aos 33°C na cidade.

Com mínimas então abaixo dos 15°C em diversos pontos monitorados, o destaque ficou para o bairro Santa Luzia, onde o dia iniciou com 12,8°C.

Pela região de Brusque

Esse padrão de temperaturas mais amenas também se repetiu nas cidades vizinhas: em Guabiruba e Botuverá, os termômetros oscilaram entre 12°C e 14°C nas primeiras horas da manhã.

Avançando em direção ao Alto Vale do Itajaí-Mirim, o frio se mostrou ainda mais evidente.

Na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, moradores despertaram com apenas 6°C, sendo um dos pontos mais gelados da região neste domingo.

Por lá, quem precisou sair cedo de casa teve que reforçar os agasalhos para enfrentar o início de dia sob um cenário já com traços do inverno.

Mais adiante, você confere a relação completa das temperaturas registradas.

Mas antes, veja o que indica a previsão do tempo para o restante deste domingo, conforme o boletim do meteorologista Leandro Puchalski, exposto logo após a imagem.

Previsão para Brusque

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O tempo neste domingo especial do Dia das Mães promete seguir firme em Brusque e em toda a região ao longo do período diurno.

O sol tende a aparecer entre variações de nuvens e não há previsão de chuva, o que favorece atividades ao ar livre e comemorações em família neste Dia das Mães.

Apesar do amanhecer mais frio, as temperaturas tendem a subir gradualmente, proporcionando uma tarde com clima confortável.

Os termômetros devem alcançar, no máximo, 25°C, configurando assim um típico domingo de outono, com sensação térmica agradável e sem extremos.

Instabilidades em Brusque

O cenário, no entanto, tende a mudar nos próximos dias. A umidade vinda do mar deve aumentar já no início da semana, favorecendo o crescimento da nebulosidade sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Esse aumento de nuvens pode provocar, eventualmente, chuvas fracas e isoladas, especialmente a partir da terça-feira.

Por enquanto, a previsão aponta um domingo estável e agradável — ideal para aproveitar a data com tranquilidade.

Mais notícias após anúncios

Os parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh valorizam pautas relevantes, com imagens e conteúdos de qualidade.

Clique nos banners abaixo para então conhecer quem apoia este trabalho e descubra os produtos e serviços oferecidos. Entre em contato.

Oferecimento:

Veja também:

1. Guabiruba então vista da rua Sibéria: cenários ao pé da serra irão te surpreender

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste domingo em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK