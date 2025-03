Os moradores de Brusque e região começaram a manhã desta terça-feira, 11, sob uma condição climática remetendo ao outono, mesmo com o calendário ainda indicando os últimos dias do verão de março.

O amanhecer foi marcado por um céu encoberto e temperaturas abaixo dos 20°C em diversos pontos monitorados.

Apesar disso, a presença do tempo seco manteve sua predominância nas primeiras horas do dia.

Retorno da chuva a Brusque

E para aqueles que planejam atividades ao ar livre nesta terça-feira, a recomendação é aproveitar o turno da manhã.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o padrão atmosférico de hoje, em todo o Vale do Itajaí-Mirim, deve manter essa tendência.

Em termos práticos, sua projeção indica uma condição mais estável no início do dia, ainda que com muitas nuvens, impedindo aberturas prolongadas de sol.

No entanto, à medida que a tarde avança, a probabilidade de precipitações aumenta, tornando o período vespertino e noturno mais propenso a chuvas, explica.

Além disso, Puchalski destaca que, devido à maior cobertura de nuvens, as temperaturas devem se manter em um patamar agradável, sem grandes oscilações.

Os termômetros sinalizam uma variação entre 24°C e 28°C, sem indícios de calor intenso.

Brusque na quarta-feira

Já para a quarta-feira, 12, o cenário tende a se tornar mais instável em Brusque e região.

Conforme a análise de Puchalski, há previsão de chuva a qualquer momento do dia, com possibilidade de precipitações de forte intensidade em determinados períodos.

Essa condição demanda atenção para eventuais transtornos, embora não signifique chuvas contínuas.

Em alguns momentos, poderão ocorrer intervalos de melhorias, mas as aberturas de sol, caso aconteçam, serão de curta duração, enfatiza o profissional.

A predominância do tempo fechado se manterá ao longo da quarta-feira, impactando também as temperaturas, que devem seguir a mesma tendência da terça-feira, sem ultrapassar de forma significativa os 25°C.

Diante desse quadro, Puchalski recomenda que os moradores de Brusque e região fiquem atentos às atualizações meteorológicas, garantindo que seguirá monitorando e trazendo informações precisas sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

