Os moradores de Brusque, que precisaram sair cedo de casa nesta terça-feira, 11, foram surpreendidos por um frio pouco comum, a considerar então o avanço do mês de novembro.

Nesse contexto, o uso dos agasalhos tornou-se indispensável diante das temperaturas registradas, que destoaram das características típicas da primavera e chamaram atenção justamente pela proximidade do verão.

Diante desse cenário, o sol despontou no horizonte do município desde as primeiras horas da manhã; com efeito, os termômetros oscilaram entre 9°C e 13°C em diferentes pontos da cidade.

Ademais, a menor marca foi registrada às 5h34 no bairro Limeira Alta, onde os termômetros apontaram 9,7°C.

Por consequência, a cena de brusquenses protegidos por casacos reforçou a singularidade deste amanhecer de novembro.

O frio pela região

Sobretudo, o frio não se restringiu apenas a Brusque. Pela região do Vale do Itajaí-Mirim, a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, também sentiu o efeito das temperaturas pouco comuns.

Nesse sentido, os moradores iniciaram o dia com apenas 6°C — uma condição climática mais associada ao mês de julho do que ao de novembro.

Frio em números

Nesse contexto, o levantamento completo dos índices mínimos pode ser conferido logo abaixo, no quadro de dados que acompanha esta reportagem.

A previsão do tempo para esta terça-feira, estendida aos próximos dias da semana, será apresentada após os anúncios, em continuidade desta matéria.

Previsão após o apoio comercial

Previsão para a terça-feira

A previsão do tempo, direcionada para Brusque e região nesta terça-feira, segue trazendo ótimas notícias para quem tem planos de atividades externas programadas.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o dia deve seguir seco, sem previsão de chuva.

Com efeito, o profissional reforça que, depois do amanhecer frio, as temperaturas da tarde prometem exceder a marca dos 25°C, não descartando picos de até 28°C.

Contudo, mesmo diante dessa elevação, Scheuer explica que não se trata de um aquecimento expressivo, a considerar a época do ano.

Previsão estendida

Quando avança para a sequência da semana, o meteorologista antecipa algumas mudanças nesse quadro atmosférico.

Segundo ele, a quarta-feira, 12, já deve apresentar maior variação de nuvens em comparação à véspera em Brusque e região, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite.

Ao projetar a segunda metade da semana, Scheuer prevê um cenário de manutenção da instabilidade.

Nesse contexto, tanto a quinta-feira, 13, quanto a sexta-feira, 14, apresentam risco de chuva, embora o sol também possa aparecer em alguns momentos — sem, contudo, predominar.

Por fim, quanto às temperaturas, o meteorologista garante que até, pelo menos, o sábado, 15, as madrugadas seguirão relativamente amenas, a considerar a época do ano, com marcas variando entre 12°C e 18°C, dependendo da altitude de cada cidade da região.

Ademais, as tardes tendem a continuar sob ausência de aquecimento representativo, sem expectativa de atingir a marca dos 30°C em todo o Vale do Itajaí-Mirim, conclui o profissional.

Frio em fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta terça-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

