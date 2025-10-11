A previsão para Brusque e região antecipa a continuidade do cenário climático instável, que vem moldando a rotina dos moradores desde a última quinta-feira, 9, e deve seguir ditando as regras do tempo neste fim de semana.
Com efeito, este sábado, 11, segue influenciado pela umidade marítima, enquanto o domingo, 12, reserva a chegada de uma frente fria, capaz de intensificar as condições atmosféricas.
Já a melhora do tempo está prevista para ocorrer de forma gradual ao longo da segunda-feira, 13, com indicativos de maior presença de sol.
Previsão para o sábado
Neste sábado, 11, Brusque e cidades vizinhas devem permanecer sob influência da umidade marítima, conforme aponta a nota emitida pela Climaterra, sob análise do especialista do órgão, Ronaldo Coutinho.
Nesse contexto, a instabilidade deve atuar sobretudo pela manhã, com perspectiva de melhora à tarde, embora sem indicativo de tempo totalmente firme.
Ainda segundo o boletim, há possibilidade de precipitação em diferentes momentos, mas sem ocorrência contínua.
Intervalos de maior nebulosidade podem ser intercalados por breves aberturas de sol, em momentos pontuais e sem padrão definido ao longo do período diurno.
Previsão para o domingo
Para o domingo, a previsão indica uma mudança mais significativa no padrão do tempo.
De acordo com a Climaterra, uma frente fria promete avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim entre a tarde e noite, elevando o risco de pancadas mais fortes e possíveis trovoadas em Brusque e municípios vizinhos.
Pela manhã, ainda são esperadas algumas aberturas de sol, mas a instabilidade tende a se intensificar com a chegada do sistema frontal, explica Coutinho.
Previsão para a segunda-feira
A partir de segunda-feira, a previsão da Climaterra indica uma melhora gradual no tempo em Brusque e em outras cidades do Vale do Itajaí-Mirim.
Caso a tendência se confirme, a frente fria irá então se afastar, permitindo maior presença do sol ao longo do dia.
Segundo a análise meteorológica, esse cenário vem favorecer um aquecimento maior, com máximas podendo superar os 28°C em alguns pontos da região.
Monitoramento constante
Por fim, o especialista da Climaterra ressalta a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão.
Isso porque os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.
As projeções utilizadas neste boletim, pois, consideram as atualizações mais recentes disponibilizadas na manhã deste sábado, garantindo orientações confiáveis à população de Brusque e do Vale do Itajaí-Mirim, conclui o boletim.
O tempo na madrugada
A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.
A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora deste sábado, ilustradas em vermelho.
A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.
As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste sábado em cada um dos locais identificados nas legendas, permitindo ao observador contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
