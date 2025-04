Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre neste sábado, 12, devem ficar atentos à instabilidade provocada pela umidade vinda do mar, que, assim como no dia anterior, promete seguir trazendo possibilidade de chuva ocasional.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esse sistema marítimo continuará influenciando as condições do tempo no Vale do Itajaí-Mirim, mantendo o céu com variação de nebulosidade.

Possibilidade de chuva

Diante disso, o tempo pode ainda apresentar momentos de instabilidade, sobretudo nas primeiras horas do dia e a partir do entardecer em direção à noite.

Por outro lado, o período entre a manhã e o meio da tarde promete ser mais favorável às práticas externas, explica o especialista.

A expectativa é de que esse intervalo possa apresentar algumas aberturas de sol, acompanhadas pela presença de nuvens.

“É um sistema muito oscilante, significando que mudanças repentinas no tempo não podem ser descartadas em Brusque e região”, afirma Puchalski.

Por isso, ele recomenda cautela aos que pretendem sair de casa, especialmente para eventos externos. A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, o sábado deve registrar um padrão típico de outono, com máximas variando entre 24°C e 27°C, afirma Puchalski.

Assim, o padrão térmico esperado deve se manter agradável, com sensação de leve aquecimento nas horas mais quentes do dia, ressalta.

O meteorologista reforça que segue monitorando a evolução das condições atmosféricas e trará novas informações sempre que necessário.

Números da chuva após anúncios

A chuva da madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva, registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

