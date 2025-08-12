Agosto avança para o seu 12º dia, consolidando-se como o mais frio em pelo menos 13 anos em Brusque, segundo dados do monitoramento realizado pela rede de estações de Ciro Groh.

Com efeito, a média das temperaturas, levando em conta os primeiros 12 dias do mês, está na casa dos 15°C — cerca de 2°C abaixo do esperado para esta época do ano.

Além disso, o panorama mantém a tendência observada em julho, com madrugadas geladas e uso constante de casacos e cachecóis, sobretudo nos deslocamentos externos nas primeiras horas da manhã.

Diante disso, cresce a curiosidade sobre como será a sequência do inverno, não apenas na cidade, mas também em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Frio da semana

Segundo boletim emitido pelo meteorologista Leandro Puchalski, o decorrer desta semana ainda promete ser marcado por madrugadas frias, com temperaturas abaixo dos 10°C.

Já durante as tardes, as temperaturas tendem a se elevar, com máximas que, diante das condições previstas, devem superar os 20°C com maior regularidade.

Frio intenso recua

Para a segunda quinzena, o especialista projeta mudanças discretas no comportamento das temperaturas, especialmente no período noturno.

“As noites sinalizam perder parte do rigor do frio observado até agora. Embora continuem relativamente geladas, os valores já podem se manter de forma mais consistente acima dos 10°C”, explica o profissional.

Ele destaca ainda que o aquecimento diurno será moderado, sem indicativos de calor, mas com máximas acima de 20°C se apresentando de forma mais ampla.

Chuva sob análise

Outro aspecto em transformação à vista, conforme análise de Puchalski, é o cenário das chuvas esperadas para a região de Brusque.

Diante desse contexto, a partir da segunda metade de agosto, a tendência é de que as precipitações ocorram com maior frequência, embora os volumes previstos não sejam expressivos.

Esse novo comportamento, pois, contrasta com o padrão de baixa distribuição pluviométrica, observado desde o início do mês.

Segundo o meteorologista, essa mudança deve contribuir para a redução da sequência prolongada de dias ensolarados registrada até agora.

Chuva e frio sob monitoramento

Por fim, Puchalski ressalta que as projeções, especialmente as de médio a longo prazo, estão sujeitas a ajustes.

“É importante acompanhar a previsão diariamente, já que os modelos meteorológicos passam por atualizações constantes, à medida que novas informações são incorporadas”, finaliza.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

