Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas para o fim de semana, devem manter atenção, em virtude de a previsão apontar possibilidade de chuva em diferentes momentos do período.

A avaliação é do meteorologista Leandro Puchalski, que aponta mudanças importantes entre esta sexta-feira, 12, e o domingo, 14.

Sexta-feira sob risco de chuva

Segundo sua projeção, esta sexta-feira ainda indica predomínio de sol, com temperaturas em elevação, podendo superar os 30°C em vários pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, embora o dia tenha começado sob um cenário estável, o meteorologista não descarta a ocorrência de instabilidades entre o fim da tarde ou à noite.

Além disso, esse quadro tende a marcar o início de uma mudança mais consistente no padrão climático, explica.

A chuva no sábado

Com efeito, a análise técnica do profissional aponta o sábado, 13, como o dia mais instável do fim de semana.

Puchalski destaca risco de chuva a qualquer momento, incluindo episódios localmente fortes.

Contudo, ele ressalta: o alerta principal concentra-se no estado do Paraná, onde o sistema deve apresentar maior intensidade.

Ainda assim, o meteorologista pondera que, dependendo das próximas atualizações dos modelos, esse mesmo sistema pode avançar em direção ao Vale do Itajaí, o que justificaria atenção adicional para Brusque e região.

O tempo no domingo

Sobre o domingo, Puchalski projeta um início de dia mais favorável à práticas externas, com o retorno do sol em Brusque e região, especialmente durante a manhã.

Entretanto, o meteorologista observa que, ao longo da tarde, o calor e a umidade tendem a favorecer novamente o desenvolvimento de pancadas de chuva na região.

Assim, embora a melhora seja perceptível, o cenário não afasta totalmente a possibilidade de instabilidade.

Monitoramento constante

Por fim, o profissional reforça que os modelos meteorológicos passam por constantes ajustes devido à incorporação de novos dados.

Nesse contexto, o alerta do fim de semana concentra-se mais sobre o Paraná, enquanto o comportamento desse sistema pode oscilar, ampliando ou reduzindo sua influência sobre Santa Catarina.

Puchalski recomenda acompanhar as atualizações, pois a trajetória desta instabilidade permanece em uma dinâmica que exige monitoramento nas próximas horas.

Sem chuva na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 11

