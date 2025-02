A quarta-feira, 12, promete ser marcada pela manutenção das temperaturas elevadas em Brusque e região, intensificando ainda mais a sensação de calor extremo.

Os termômetros prometem se aproximar dos 40°C, tornando o dia sufocante e exigindo atenção redobrada à hidratação.

Esse cenário se desenha após a madrugada mais quente do verão até o momento, quando os registros não ficaram abaixo dos 25°C em muitos locais monitorados, reforçando a intensidade deste episódio de calor.

Além das altas temperaturas à vista, outro fator merece destaque relacionado à previsão da quarta-feira.

Depois de quase uma semana sob tempo seco e estável, essa condição extrema de verão pode favorecer a formação de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas, embora mal distribuídas.

O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim detalhado sobre a situação, trazendo uma análise completa das condições atmosféricas esperadas.

A íntegra do comunicado pode ser conferida logo após a imagem a seguir.

Calor aumenta

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e região devem se preparar para mais um dia de calor intenso nesta quarta-feira.

As temperaturas à tarde devem facilmente superar os 35°C, podendo alcançar marcas próximas dos 40°C em alguns pontos monitorados.

Diante desse cenário de forte abafamento, é essencial redobrar os cuidados com a hidratação e evitar atividades ao ar livre nos períodos de maior incidência solar.

O sol, por sua vez, sinaliza ser o protagonista do dia, tendo as aberturas sendo periodicamente ofuscadas por variações de nuvens, caracterizando um típico padrão de verão.

Calor e possíveis trovoadas

No entanto, um elemento especial marca a previsão para esta quarta-feira.

Após quase uma semana de tempo seco, as cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim podem ter o retorno das pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Esses episódios, no entanto, serão bastante irregulares, com algumas áreas podendo atravessar o dia sem qualquer precipitação.

Ainda assim, há possibilidade de temporais localizados, reforçando a necessidade de atenção, principalmente a partir do fim da tarde.

Calor se mantém

Para a segunda metade da semana, o calor continua presente em Brusque e região, mas com temperaturas ligeiramente menos impactantes.

Na quinta-feira, os termômetros devem oscilar entre 33°C e 35°C, enquanto na sexta-feira espera-se um leve recuo no calor mais intenso, com máximas ficando abaixo dos 30°C em muitas localidades.

Caso algum ponto registre valores superiores, não será então de forma expressiva.

Pancadas de chuva seguem

As pancadas de chuva, típicas do verão, seguem ocorrendo nos próximos dias de fevereiro, principalmente no período da tarde em direção à noite.

É importante lembrar que as previsões meteorológicas, especialmente a médio e longo prazo, podem sofrer ajustes conforme novos dados são incorporados aos modelos climáticos.

Seguimos acompanhando as atualizações, trazendo novas informações sempre que necessário.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim. A região experimentou a noite mais abafada de todo o verão.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quarta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

