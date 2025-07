A previsão do tempo para este fim de semana em Brusque aponta um cenário de estabilidade, com baixa condição de chuva, temperaturas agradáveis e afastamento do frio mais intenso.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, embora a expectativa não descarte a possibilidade de garoa leve e pontual no período noturno, isso dependerá da atuação da umidade vinda do mar, que pode atingir a região do Vale do Itajaí de forma localizada.

Frio sob trégua

Além disso, durante este sábado, 12, e o domingo, 13, os casacos mais pesados podem ser deixados de lado, já que o frio intenso, tão presente no início de julho, começa a dar sinais de recuo.

Segundo Puchalski, a tendência climática, observada neste fim de semana, pode servir como referência para o comportamento do tempo na sequência dos dias.

Sendo assim, o frio rigoroso não deve voltar tão cedo a Brusque e região, conforme indicam as análises do meteorologista.

A expectativa é que esta primeira metade do mês siga com noites frias; no entanto, os extremos térmicos registrados na primeira semana do mês não devem se repetir, por enquanto.

Na ocasião, os termômetros chegaram a marcar valores abaixo dos 5 °C em Brusque e, em cidades de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, até temperaturas negativas.

Ausência de frio intenso

Para a segunda quinzena, o cenário tende a permanecer semelhante. Ou seja, dias com máximas acima dos 20ºC e madrugadas relativamente frias, mas longe de representar qualquer novo episódio de frio severo, explica Puchalski.

No entanto, o especialista destaca a importância de acompanhar diariamente as atualizações meteorológicas, uma vez que os modelos numéricos estão em constante revisão, à medida que novas informações são processadas.

Pouca chuva à vista

Em relação à chuva, a tendência, segundo Puchalski, também é de escassez pluviométrica até o fim de julho em Brusque e região.

“Isso, no entanto, não significa ausência total de precipitações. A cidade e a região poderão registrar alguns episódios isolados de chuva, mas os acumulados previstos, por ora, são baixos”, destaca.

Por fim, o meteorologista reforça que segue atento às mudanças nos padrões atmosféricos e que novas atualizações serão divulgadas assim que houver sinal de alterações mais expressivas na previsão.

O frio na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

