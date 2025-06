Nesta quinta-feira, 12, Brusque enfrentou o amanhecer mais frio de 2025 até o momento, impondo assim o uso de casacos e cachecóis, especialmente para quem precisou sair cedo de casa.

O menor valor foi registrado no bairro Santa Luzia, onde os termômetros então marcaram 5,2°C por volta das 7h10.

Em outros pontos da cidade, as mínimas oscilaram abaixo de 9ºC, confirmando a atuação rigorosa do clima de inverno.

O frio pela região

Municípios vizinhos também enfrentaram condições térmicas semelhantes. Em Guabiruba e Botuverá, os índices mínimos ficaram próximos dos 5°C, revelando um padrão climático uniforme e reforçando a presença de ar polar sobre a região.

Ainda assim, o destaque da manhã ficou com a comunidade de Fazenda Rio Bonito, no interior de Vidal Ramos, onde os moradores enfrentaram impressionantes 1°C no início do dia.

A presença de geada em áreas descampadas deu contornos ainda mais marcantes à paisagem rural, evidenciando a força do frio, longe dos centros urbanos.

Números do frio

A seguir, está o levantamento completo das temperaturas mínimas registradas em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, no amanhecer desta quinta-feira.

A tabela também revela que não houve registro de chuvas entre o período de meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

*Mais adiante, acompanhe a previsão do tempo.

Previsão do tempo

A pauta de hoje segue, abordando as informações da previsão do tempo, direcionadas a Brusque e região.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esta quinta-feira deve transcorrer sob o predomínio do tempo seco, com variações de nuvens ao longo do dia, mas sem risco de chuva.

Com isso, quem pretende realizar atividades ao ar livre já pode contar com condições favoráveis.

As temperaturas devem se manter em um patamar ameno à tarde, mesmo com a presença do sol. A expectativa é de que os termômetros não ultrapassem com folga a marca dos 20°C.

Frio perde força

Já para esta sexta-feira, 13, Puchalski projeta um amanhecer ainda frio em Brusque e arredores — embora menos intenso do que o registrado nesta quinta-feira.

Mesmo assim, as projeções do especialista indicam mínimas ainda podendo ficar abaixo dos 10°C.

O tempo seco deve continuar predominando, porém, diante do risco de garoa ou chuvisco isolado, devido ao aumento na cobertura de nuvens.

Ainda assim, o sol deve marcar presença em boa parte do dia.

Fim de semana

Para o fim de semana, o meteorologista chama atenção para um cenário de instabilidade crescente.

Há possibilidade de chuva entre a tarde e a noite de sábado, 14, além da manhã de domingo, 15. Por isso, quem tem planos para práticas externas deve acompanhar as atualizações nos próximos dias.

As temperaturas nesse período tendem a se manter menos rigorosas nas madrugadas, com mínimas entre 10°C e 14°C. Durante as tardes, os termômetros devem superar com uma margem maior os 20°C, especialmente no domingo.

Puchalski reforça que as projeções podem ser ajustadas, conforme os modelos forem atualizados, e seguirá acompanhando a evolução do cenário meteorológico para a região.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta quinta-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 20

*Rua Walfredo Maffezzolli/Loteamento Risch em Brusque/Fotos: Ronaldo Uller >>

1 de 7

