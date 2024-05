Para aqueles que planejam celebrar este domingo especial do Dia das Mães ao ar livre, seja com um passeio ou outra atividade, podem esperar a colaboração do tempo em Brusque e região.

O sol, surgindo por entre as nuvens, tende a favorecer um aquecimento moderado, diante de temperaturas esperadas podendo se aproximar dos 30°C no município e cidades do entorno.

Contudo, esta atual condição de temperaturas atípicas para a época do ano parece estar com as horas contadas. Uma virada no clima está chegando ao Vale do Itajaí.

O meteorologista Piter Scheuer irá abordar esse tema e fornecer detalhes sobre essa previsão. Acompanhe a seguir, os detalhes na nota então divulgada pelo especialista.

Brusque no Dia das Mães

*Boletim: Piter Scheuer>>

Neste domingo especial do Dia das Mães, os moradores de Brusque e das cidades vizinhas do Vale do Itajaí podem esperar condições climáticas favorecendo práticas ao ar livre.

Seguindo o clima positivo do último sábado, a expectativa é promissora para aqueles que desejam homenagear suas mães com atividades externas.

Embora uma chuva isolada não possa ser completamente descartada, o tempo deve permanecer majoritariamente estável e agradável.

O sol deve aparecer entre nuvens variáveis, alternando momentos de maior e menor nebulosidade.

Por conseguinte, as temperaturas estão previstas para anotarem um moderado aquecimento, alcançando picos próximos aos 30°C.

No entanto, mudanças estão previstas para o Vale do Itajaí, então é recomendável ficar atento às atualizações meteorológicas.

Mudanças à vista em Brusque

À medida que nos aproximamos do início da próxima semana, os modelos meteorológicos indicam a chegada de uma frente fria à região de Brusque.

Apesar da manhã de segunda-feira ainda poder começar seca e um pouco abafada, espera-se que o clima comece a mudar no decorrer da tarde.

Dessa forma, este sistema tem o potencial de trazer pancadas de chuva e possíveis trovoadas, seguidas por um declínio nas temperaturas.

Se as projeções atuais se confirmarem, tanto a terça-feira quanto quarta-feira deverão apresentar um clima mais frio, com características típicas de inverno.

Consequentemente as tardes, em particular, podem registrar temperaturas abaixo dos 20°C.

Além disso, ainda há um risco de chuva na terça-feira. Contudo, a quarta-feira promete ser um dia de frio mais seco.

É importante lembrar que essas são projeções baseadas em simuladores meteorológicos e estão sujeitas a alterações, conforme novas informações forem disponibilizadas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Interessante ressaltar que, apenas foram registradas ocorrências de chuvas leves, em alguns pontos do Alto Vale do Itajaí, durante esse intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

