Brusque e região iniciam a semana sob a manutenção de um padrão climático de tempo seco, proporcionando condições ideais para os moradores que desejam aproveitar atividades ao ar livre.

Nesta segunda-feira, 12, o dia deve transcorrer com predomínio de estabilidade, ainda que, a partir da tarde, haja aumento gradual da nebulosidade, devido à umidade proveniente do mar.

Apesar disso, o risco de chuva permanece muito baixo, com possibilidade apenas remota de algum chuvisco isolado à noite.

É justamente a partir da influência desse sistema, advindo do oceano, que se concentram os momentos mais instáveis da semana — ainda assim, de maneira discreta e localizada.

Risco de chuva em Brusque

Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, terça-feira, 13, e quarta-feira, 14, são os dias sob maior probabilidade de instabilidade, com possibilidade de garoa ou chuva fraca em pontos isolados.

Nessas duas datas, o sol sinaliza até aparecer, mas de forma alternada diante de períodos de céu encoberto, o que pode exigir atenção especial de quem planeja atividades ao ar livre, explica Coutinho.

A partir de quinta-feira, 15, o cenário volta a apresentar características mais firmes, antecipa o profissional da Climaterra.

Brusque e as temperaturas

No campo das temperaturas, o padrão típico de outono tende a seguir impondo madrugadas amenas a frias, sobretudo nas áreas mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim, diz a nota da Climaterra.

Já as tardes prometem então manter o padrão térmico relativamente agradável, com máximas oscilando entre 26°C e 28°C.

Monitoramento

Coutinho ressalta, no entanto, a importância de acompanhar os boletins meteorológicos diários, já que as projeções podem passar por ajustes, à medida que novos dados são incorporados.

“A previsão estável predomina, mas o monitoramento contínuo é fundamental diante da variabilidade dos modelos”, pontua.

O tempo na madrugada

A matéria segue e a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição desta segunda-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; arraste para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

