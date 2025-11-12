Após uma sequência de dias sob predomínio do sol, a previsão do tempo para esta quarta-feira começa a indicar mudanças graduais no comportamento climático de Brusque e região.

Nesse contexto, o aumento da nebulosidade surge como um dos principais fatores a serem observados.

Com efeito, o risco de chuva não está totalmente descartado no decorrer do dia.

O retorno da instabilidade, inclusive, promete não se restringir apenas a esta quarta-feira, já que a tendência é de que o cenário se estenda para os próximos dias da semana.

Confira a previsão completa no boletim emitido pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Os detalhes estão expostos logo após o banner a seguir.

Brusque nesta quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim antecipando mudanças graduais nas condições do tempo em Brusque e região nesta quarta-feira, sobretudo quando comparadas aos últimos dias ensolarados.

Nesse contexto, prevemos que a cobertura de nuvens aumente ao longo do período diurno, reduzindo a presença do sol. Com efeito, o risco de chuva não está totalmente descartado.

Por consequência, recomendamos atenção especial aos moradores que têm atividades externas de média ou longa duração.

Ademais, não há indicativos de aquecimento expressivo. As temperaturas devem oscilar com picos que podem ultrapassar os 25°C, mas sinalizando permanecer abaixo do patamar de 28°C.

Brusque na sequência da semana

Quando avançamos para a segunda metade da semana, antecipamos a manutenção de um quadro sem estabilidade plena sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Os modelos atmosféricos indicam maior presença de nuvens, tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira.

Nesse sentido, o risco de chuva continua presente, ainda que de forma pontual e localizada. O sol até pode aparecer em alguns momentos, mas não deve predominar sobre Brusque e região.

Por consequência, o panorama meteorológico até sexta-feira sugere uma interrupção do cenário ensolarado que vinha marcando os dias anteriores.

As temperaturas, por sua vez, devem seguir sem aquecimento significativo, mantendo-se abaixo do esperado para esta época do ano. Se houver registros acima de 27°C, serão pontuais e de curta duração.

Considerações finais

Por fim, ressaltamos que as projeções estão sujeitas a ajustes conforme novas atualizações dos modelos atmosféricos.

Seguiremos monitorando e traremos informações pertinentes sempre que necessário, reforçando a importância do acompanhamento diário da previsão.

*Com informações da previsão: Climaterra

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles, pois, que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Jardim em Brusque emociona com afeto, rotina e paisagismo artesanal

2. VÍDEO – Brusquense escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quarta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 27

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK