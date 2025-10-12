Desde a última quinta-feira, 9, Brusque vem enfrentando uma sequência de dias marcados por instabilidade atmosférica.

As precipitações intermitentes, alternando entre céu encoberto e breves aberturas, comprometeram atividades externas e mantiveram o padrão de instabilidade atmosférica ao longo do período.

Mesmo sem volumes pluviométricos expressivos, o cenário refletiu a atuação da umidade marítima, que avançou do litoral em direção ao Vale do Itajaí.

Brusque neste domingo

Com efeito, a expectativa para este domingo, 12, é de transição entre os sistemas meteorológicos atuantes, conforme antecipa o meteorologista Piter Scheuer.

Segundo sua projeção, uma frente fria tende a se deslocar pelo Vale do Itajaí-Mirim entre o período da tarde e o início da noite.

De acordo com o meteorologista, o sistema à vista deve intensificar a formação de nuvens mais densas e favorecer episódios de chuva com maior intensidade.

Sobretudo nesse contexto, há possibilidade de registros de trovoadas.

Brusque e o risco de temporais

No que tange ao risco de temporais, Scheuer então aponta que os episódios mais intensos estão projetados para o Meio-Oeste e Oeste catarinense.

No entanto, o Vale do Itajaí Mirim pode, eventualmente, registrar ocorrências mais expressivas, ainda que de forma isolada.

Ademais, o meteorologista observa que o domingo ainda não deve marcar o início de um período estável.

Quem planeja atividades ao ar livre deve, portanto, considerar a persistência da instabilidade como fator relevante, sobretudo no decorrer da tarde.

Tempo melhora em Brusque

Contudo, a tendência é de que o tempo apresente sinais mais consistentes de melhora apenas a partir da segunda-feira, 13, com redução significativa na nebulosidade com o avanço de uma massa de ar seco, explica.

Nesse sentido, a análise técnica de Scheuer indica que a próxima semana poderá iniciar com condições mais favoráveis às práticas externas, incluindo elevação nas temperaturas por conta da presença mais duradoura do sol.

Até lá, Brusque permanece sob influência de sistemas que mantêm o tempo instável, com destaque para a frente fria que se aproxima neste domingo.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

