Às vésperas da primavera, Brusque se encaminha para um fim de semana com temperaturas noturnas que evocam o auge do inverno.

Embora o calendário anuncie a proximidade da estação das flores, a previsão meteorológica aponta para um cenário térmico típico de julho, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas do dia.

Com efeito, nesta sexta-feira, 12, as partes mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim — como a região de Vidal Ramos — despertaram sob temperaturas bastante baixas, com mínimas em torno dos 6 °C.

Brusque no fim de semana

O frio noturno deve ganhar força durante o sábado, 13, e o domingo, 14, especialmente nas madrugadas.

Segundo projeções do meteorologista Piter Scheuer, as mínimas podem chegar a 8 °C em Brusque, enquanto em áreas de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, como em Vidal Ramos, os termômetros sinalizam se aproximar dos 3 °C.

Durante esses dois dias, Scheuer indica máximas diurnas contidas, com picos dificilmente ultrapassando os 23 °C — cenário que favorece uma sensação térmica agradável, mesmo com a presença eventual de sol.

Diante desse cenário, o uso de agasalhos reforçados é especialmente recomendado para quem pretende sair de casa nas primeiras horas da manhã, tanto no sábado quanto no domingo.

Tempo seco em Brusque

Apesar do cenário invernal, há boas notícias para os que planejam aproveitar o fim de semana fora de casa.

Isso porque a previsão praticamente afasta o risco de chuva entre esta sexta-feira e domingo.

Embora a umidade vinda do mar possa contribuir para uma maior cobertura de nuvens, o meteorologista indica que, no máximo, pode haver chuviscos isolados durante a madrugada, sem impacto significativo nas demais faixas do dia.

Assim, o tempo seco deve predominar, favorecendo passeios e compromissos externos.

Considerações finais

Em síntese, Brusque e região devem vivenciar um fim de semana com características climáticas típicas de julho, mesmo às portas da primavera.

Scheuer reforça, contudo, a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes ajustes, conforme novas informações são incorporadas.

Ele garante que seguirá monitorando as condições e trará novas projeções sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta sexta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas; deslize para o lado e confira.

