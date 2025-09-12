Às vésperas da primavera, Brusque se encaminha para um fim de semana com temperaturas noturnas que evocam o auge do inverno.

Embora o calendário anuncie a proximidade da estação das flores, a previsão meteorológica aponta para um cenário térmico típico de julho, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas do dia.

Com efeito, nesta sexta-feira, 12, as partes mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim — como a região de Vidal Ramos — despertaram sob temperaturas bastante baixas, com mínimas em torno dos 6 °C.

O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque no fim de semana

O frio noturno deve ganhar força durante o sábado, 13, e o domingo, 14, especialmente nas madrugadas.

Segundo projeções do meteorologista Piter Scheuer, as mínimas podem chegar a 8 °C em Brusque, enquanto em áreas de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, como em Vidal Ramos, os termômetros sinalizam se aproximar dos 3 °C.

Durante esses dois dias, Scheuer indica máximas diurnas contidas, com picos dificilmente ultrapassando os 23 °C — cenário que favorece uma sensação térmica agradável, mesmo com a presença eventual de sol.

Diante desse cenário, o uso de agasalhos reforçados é especialmente recomendado para quem pretende sair de casa nas primeiras horas da manhã, tanto no sábado quanto no domingo.

Manhã de sexta-feira então começando em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

Tempo seco em Brusque

Apesar do cenário invernal, há boas notícias para os que planejam aproveitar o fim de semana fora de casa.

Isso porque a previsão praticamente afasta o risco de chuva entre esta sexta-feira e domingo.

Embora a umidade vinda do mar possa contribuir para uma maior cobertura de nuvens, o meteorologista indica que, no máximo, pode haver chuviscos isolados durante a madrugada, sem impacto significativo nas demais faixas do dia.

Assim, o tempo seco deve predominar, favorecendo passeios e compromissos externos.

Brusque sendo então fotografada na noite de quinta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Em síntese, Brusque e região devem vivenciar um fim de semana com características climáticas típicas de julho, mesmo às portas da primavera.

Scheuer reforça, contudo, a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes ajustes, conforme novas informações são incorporadas.

Ele garante que seguirá monitorando as condições e trará novas projeções sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta sexta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

